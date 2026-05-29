Trực tiếp chuyển nhượng 29/5: MU chuẩn bị kích nổ "bom tấn" 87 triệu bảng
Cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 29/5.
Theo nguồn tin từ Tuttomercatoweb (Italia), MU đang thực hiện “nỗ lực cuối cùng” để hoàn tất thương vụ Ederson trước khi chuyển toàn bộ sự tập trung sang tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle.
Sau khi chốt xong thỏa thuận với Ederson, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục thúc đẩy thương vụ Tonali, cái tên được xem là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Michael Carrick.
Khi Tonali lần đầu được liên hệ rời Newcastle hồi tháng 1, nhiều nguồn tin cho rằng anh được định giá khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên, Tuttomercatoweb cùng một số hãng tin Italia sau đó tiết lộ mức giá thực tế mà Newcastle yêu cầu là 100 triệu euro (tương đương 87 triệu bảng).
Trong khi đó, nhà báo uy tín Gianluca Di Marzio cho biết MU “tự tin” có thể hoàn tất cả hai thương vụ Ederson và Tonali nhằm tạo nên cuộc cách mạng nơi hàng tiền vệ.
Ban lãnh đạo MU được cho là đã nhanh chóng chuyển hướng sang những mục tiêu mới sau thất bại trong việc chiêu mộ bộ đôi người Anh Elliot Anderson và Alex Scott
Nhà báo Fabrizio Romano đưa tin, Barcelona sẽ gửi đề nghị chính thức chiêu mộ Julian Alvarez trong những ngày tới, chứ không phải hôm 28/5 như nhiều đồn đoán trước đó.
Đội bóng xứ Catalunya đang chuẩn bị một lời đề nghị có giá khoảng 100 triệu euro và đáng chú ý sẽ không bao gồm bất kỳ cầu thủ nào trong thỏa thuận trao đổi. Các chi tiết cụ thể của thương vụ hiện vẫn chưa được làm rõ và sẽ chỉ được xác định sau khi Barcelona chính thức gửi đề xuất.
Về phía Atletico Madrid, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha cũng đã nắm được thông tin rằng Barcelona sắp đưa ra lời đề nghị dành cho tiền đạo người Argentina. Theo tiết lộ, động thái chính thức từ Barcelona sẽ được thực hiện trước thời điểm World Cup 2026 khởi tranh.
Anthony Gordon sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Barcelona sau khi đội bóng xứ Catalunya đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao người Anh từ Newcastle.
Cầu thủ chạy cánh của Newcastle đã bay tới Tây Ban Nha trong chiều ngày 28/5 để tiến hành kiểm tra y tế, sau khi hai CLB thống nhất mức phí chuyển nhượng dành cho tuyển thủ Anh.
Theo Sky Sports (Anh), thương vụ có tổng giá trị 69,3 triệu bảng (80 triệu euro), bao gồm các điều khoản phụ phí.
Gordon có thể được Barcelona công bố chính thức ngay trong hôm nay (29/5) hoặc 30/5 tới.
Real Madrid đang rất quyết tâm chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay nhằm giải quyết những vấn đề nơi hàng phòng ngự, yếu tố ảnh hưởng lớn tới phong độ sa sút của “Kền kền trắng” trong hai mùa giải gần đây.
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có những động thái hướng tới thương vụ Josko Gvardiol trong mùa hè này. Tuy nhiên, trung vệ người Croatia không phải cái tên duy nhất của Man City lọt vào tầm ngắm của họ.
Theo CaughtOffside, Real Madrid cũng đang theo dõi sát tình hình của Ruben Dias. Trung vệ người Bồ Đào Nha được cho là sẵn sàng rời Man City sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola.
Dias hiện cũng nhận được sự quan tâm từ PSG và Bayern Munich. Sau 6 năm gắn bó với Man City, tuyển thủ Bồ Đào Nha được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới và đã yêu cầu người đại diện tìm kiếm khả năng chuyển nhượng trong mùa hè này.
Ở tuổi 29, Dias khó có khả năng khiến Real Madrid chấp nhận chi đậm để đưa anh rời Man City. Điều đó đồng nghĩa nếu muốn gia nhập Real Madrid ngay trong mùa hè này, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ cần gây sức ép đáng kể lên Man City để thúc đẩy quá trình đàm phán.
BBC xác nhận Tottenham đang ở rất gần việc chiêu mộ trung vệ Marcos Senesi từ Bournemouth theo dạng chuyển nhượng tự do.
Các điều khoản cá nhân với cầu thủ 29 tuổi hiện vẫn chưa được hoàn tất, nhưng thương vụ đang tiến triển tích cực và tiến gần tới giai đoạn chốt hạ. Song song với đó, “Gà trống” cũng thúc đẩy quá trình đàm phán với hậu vệ cánh Andy Robertson, cầu thủ vừa rời Liverpool sau khi hết hạn hợp đồng.
Bournemouth đã từ bỏ nỗ lực giữ chân Senesi sau khi trung vệ người Argentina từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng lần thứ ba vào tháng 12 năm ngoái và bắt đầu đàm phán với nhiều CLB lớn ở nước ngoài. Tuy nhiên, tuyển thủ Argentina với 3 lần khoác áo ĐTQG hiện nhiều khả năng sẽ tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh, trừ khi có thay đổi bất ngờ vào phút chót.
Man Utd đang đàm phán chiêu mộ Afonso Moreira từ Lyon nhằm giảm tải gánh nặng sáng tạo cho Bruno Fernandes. Tài năng trẻ người Bồ Đào Nha được xem là...
-29/05/2026 00:26 AM (GMT+7)