Trực tiếp chuyển nhượng 29/5: MU chuẩn bị kích nổ "bom tấn" 87 triệu bảng

MU chuẩn bị kích nổ "bom tấn" 87 triệu bảng

Theo nguồn tin từ Tuttomercatoweb (Italia), MU đang thực hiện “nỗ lực cuối cùng” để hoàn tất thương vụ Ederson trước khi chuyển toàn bộ sự tập trung sang tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle.

Sau khi chốt xong thỏa thuận với Ederson, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục thúc đẩy thương vụ Tonali, cái tên được xem là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Michael Carrick.

Khi Tonali lần đầu được liên hệ rời Newcastle hồi tháng 1, nhiều nguồn tin cho rằng anh được định giá khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên, Tuttomercatoweb cùng một số hãng tin Italia sau đó tiết lộ mức giá thực tế mà Newcastle yêu cầu là 100 triệu euro (tương đương 87 triệu bảng).

Trong khi đó, nhà báo uy tín Gianluca Di Marzio cho biết MU “tự tin” có thể hoàn tất cả hai thương vụ Ederson và Tonali nhằm tạo nên cuộc cách mạng nơi hàng tiền vệ.

Ban lãnh đạo MU được cho là đã nhanh chóng chuyển hướng sang những mục tiêu mới sau thất bại trong việc chiêu mộ bộ đôi người Anh Elliot Anderson và Alex Scott