Phân nhóm hạt giống Cúp C1 mùa tới: MU "mâm dưới", Arsenal sánh vai 8 đại gia

3 đội bóng Anh ở nhóm hạt giống 1 của Champions League 2026/27

Dù trận chung kết Champions League 2025/26 giữa Arsenal và PSG vẫn chưa diễn ra, công tác chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo đã bắt đầu với việc các đội bóng xác định nhóm hạt giống của mình.

Trong đó, Ngoại hạng Anh có 5 đại diện tham dự Champions League gồm Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool.

Arsenal ở nhóm hạt giống 1, trong khi MU ở nhóm hạt giống 2 của Champions League mùa tới

Thành tích của các CLB Anh tại cúp châu Âu mùa này giúp Ngoại hạng Anh giành thêm 1 suất theo diện “European Performance Spot” (màn trình diễn tổng thể xuất sắc của các câu lạc bộ tại cúp châu Âu), trong khi suất còn lại thuộc về La Liga. Suất bổ sung của bóng đá Anh thuộc về Liverpool sau khi thầy trò HLV Arne Slot kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5.

Ở vòng phân hạng gồm 36 đội, các CLB được chia vào 4 nhóm hạt giống dựa trên hệ số UEFA trong 5 năm gần nhất. Mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận với các đối thủ ở từng nhóm hạt giống, gồm 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách.

Liverpool (thứ hạng trên bảng xếp hạng hệ số CLB trong 5 năm của UEFA: 4), Man City (6) và Arsenal (7) sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích ổn định tại cúp châu Âu trong nhiều mùa giải gần đây.

Do các đội cùng quốc gia không gặp nhau ở vòng phân hạng, 3 đại diện "Xứ sở sương mù" chắc chắn sẽ đối đầu 2 trong số các đội gồm Bayern Munich, Real Madrid, PSG, Inter Milan, Barcelona hoặc Atletico Madrid.

MU có hệ số UEFA thấp nhất trong các đội bóng Anh

Trong khi đó, 2 đại diện Ngoại hạng Anh còn lại là Aston Villa và MU sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Những đội chung nhóm hạt giống với họ nhiều khả năng gồm Dortmund, AS Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, Real Betis và PSV Eindhoven.

Đáng chú ý, nhà tân vô địch Europa League - Aston Villa - với thứ hạng 17đã vượt qua MU (21) trên bảng xếp hạng hệ số UEFA trong 5 năm.

Kết quả này đến từ việc Aston Villa liên tiếp góp mặt ở các cúp châu Âu trong 3 mùa gần đây, với thành tích vào bán kết Conference League, tứ kết Champions League trước khi lên ngôi tại Europa League.

Ngược lại, dù từng vào chung kết Europa League mùa trước, thứ hạng của MU đã giảm sút sau những lần bị loại từ vòng 1/8 và vòng bảng Champions League, cùng với việc không tham dự cúp châu Âu mùa này.

Chờ 7 tấm vé cho "chuyến tàu cuối"

Ở nhóm hạt giống số 3, đã có 7/9 đội được xác định gồm Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk và Galatasaray.

Hiện vẫn còn 7 suất tham dự Champions League mùa tới sẽ được quyết định thông qua vòng loại. Trong số này, 2 đội vào nhóm hạt giống số 3, còn lại thuộc nhóm số 4.

Các CLB Slavia Prague, Stuttgart, Como và Lens đã chắc suất dự Champions League mùa tới và tạm thời nằm ở nhóm hạt giống số 4. Đáng chú ý, Como dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas sẽ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại đấu trường châu Âu.