BLV Trung Quốc nghĩ U23 Việt Nam kiêu ngạo, không thể thắng 5 trận liên tiếp

Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc bị đánh giá yếu hơn U23 Việt Nam nhưng dư luận Trung Quốc nghĩ điều này sẽ có lợi.

"Fan Việt Nam kiêu ngạo nghĩ họ sẽ ghi 7-8 bàn vào lưới chúng ta"

Tối nay (22h30, 20/1) sẽ là lúc giải U23 châu Á xác định được đội lọt vào trận chung kết, và cả hai đội tuyển đá bán kết hôm nay đều là những bất ngờ của giải đấu. U23 Việt Nam không được kỳ vọng sẽ tiến xa, nhưng không những đã đoạt ngôi đầu bảng mà còn là đội duy nhất toàn thắng mà chưa phải dùng đến loạt luân lưu.

U23 Trung Quốc bị đánh giá yếu hơn U23 Việt Nam ở bán kết

U23 Trung Quốc bị đánh giá yếu hơn U23 Việt Nam ở bán kết

Nhưng U23 Trung Quốc còn bất ngờ hơn, họ ghi chỉ 1 bàn nhưng đã vào đến bán kết, lần đầu tiên trong lịch sử dự giải bóng đá Trung Quốc có đội tuyển vượt qua vòng bảng. Do đó dư luận Trung Quốc đang rất háo hức cho trận đấu này, mặc dù họ thừa nhận đội tuyển của mình vẫn ở “cửa dưới” trước cựu Á quân năm 2018.

Trong sáng ngày 20/1, Dong Lu, một bình luận viên bóng đá nổi tiếng trong 3 thập kỷ qua của nước này, thậm chí nghĩ U23 Việt Nam sẽ thua vì sự kiêu ngạo với tư cách đội mạnh hơn. Dong Lu đã không lạ gì sự trồi sụt của bóng đá Trung Quốc nhưng ông nghĩ chính điều đó có thể dẫn đến kết quả bất ngờ.

“Tôi rất lạc quan về trận đấu này. U23 Việt Nam không thể nào thắng liền 5 trận được. Có thế thôi, tôi có thể sẽ bị chứng minh là sai nhưng thế thì sao nhỉ? Tôi đã đúng về rất nhiều điều nên có sai một điều cũng không vấn đề gì”, BLV Dong Lu nói.

“Bóng đá Trung Quốc có một đặc trưng: Khi ta hết hy vọng, nó lại làm ta vui bất ngờ; khi ta tràn đầy hy vọng, nó lại hất gáo nước lạnh vào mặt ta. Fan Việt Nam nghĩ chúng ta yếu và có thể ghi tận 7-8 bàn vào lưới chúng ta, đó là một sự kiêu ngạo quá đáng và tôi hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam cũng kiêu ngạo như vậy, chúng ta sẽ tận dụng điều đó để gây bất ngờ”.

U23 Việt Nam không ngán đá luân lưu

U23 Trung Quốc dự kiến sẽ phòng thủ thật chắc, cần thiết thì kéo trận đấu vào loạt luân lưu để thủ môn Li Hao trổ tài cứu thua. Tuy nhiên tờ Sina Sport cho rằng loạt luân lưu cũng không phải dễ, bởi thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam cũng là một chuyên gia bắt 11m cừ khôi.

Thủ môn Trung Kiên

Thủ môn Trung Kiên

Sina Sport điểm lại thành tích của Trung Kiên và chỉ ra màn tỏa sáng của anh ở giải U21 quốc gia năm 2024: “Trung Kiên cản phá tới 4 cú đá luân lưu ở tứ kết trước khi sút quả 11m quyết định, đến bán kết anh ta lại cản phá một quả 11m khác và trong trận chung kết là 2 quả 11m liên tiếp. Trong một trận đấu cấp CLB cùng năm, Trung Kiên vào sân ở cuối một trận đấu tại Cúp quốc gia và đẩy được 2 quả đá luân lưu”.

“Chúng ta không thể quên một điều, U23 Việt Nam đã toàn thắng trong các loạt luân lưu ở các kỳ dự U23 châu Á và trong đó có 2 lần diễn ra ngay trên sân của chúng ta vào năm 2018”.

Không chỉ 11m, các quả sút phạt trực tiếp cũng là vũ khí mà U23 Việt Nam có thể dùng để thắng được Li Hao. Sina Sport chỉ ra những cầu thủ U23 Việt Nam nguy hiểm nhất ở mặt này: “Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn đều là những cầu thủ đã sút phạt thành bàn. Văn Khang sút tung lưới Malaysia ở giải U23 châu Á 2024 và Thanh Nhàn vừa ghi bàn trước Philipines ở SEA Games 33 tháng trước”.

20/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
