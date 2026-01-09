Nóng Australian Open: Sabalenka lộng lẫy như Sharapova, Kyrgios báo tin buồn

Australian Open (AO) 2026 chưa khởi tranh nhưng đã nóng từ Brisbane. Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka gây bão mạng xã hội khi trình làng bộ váy rực rỡ từ nhà tài trợ nổi tiếng, trong khi Nick Kyrgios lại khiến người hâm mộ Úc buồn lòng với quyết định rút lui khỏi nội dung đơn nam.

Chiếc váy mà Sabalenka mặc tại AO 2026 lấy cảm hứng từ váy của Serena và Sharapova từng mặc

Sabalenka và vẻ đẹp gợi nhớ Serena và Sharapova

Tại Brisbane International, Sabalenka xuất hiện trong mẫu váy lấy cảm hứng từ văn hóa lướt sóng, phối hồng, cam, đen đầy cá tính. Chính cô xác nhận trang phục này là lời tri ân tới Serena Williams và Maria Sharapova, những huyền thoại về tài năng và thời trang WTA.

“Đó là màu váy đào nhạt tôi yêu thích nhất. Tôi đã nói với nhà tài trợ, hãy mang những gam màu đó trở lại cho tôi ở Australia”, Sabalenka chia sẻ.

Trên sân, phong độ của cô cũng rực rỡ không kém, thắng Cristina Bucsa 6-0, 6-1 rồi hạ Sorana Cirstea 6-3, 6-3, trước khi loại Madison Keys (6-3, 6-3) để giành vé vào bán kết gặp Brisbane International đang diễn ra ở Úc, giải đấu khởi động cho AO 2026.

Tuy nhiên, Sabalenka cũng không giấu được bức xúc về lịch thi đấu WTA: “Luật bây giờ quá khắc nghiệt. Không thể bỏ các giải 1000, nếu không đủ 500 là bị trừ điểm. Họ không thật sự bảo vệ tay vợt”.

Kyrgios tạm biệt đơn nam, nhường sân khấu cho Wawrinka

Ở chiều ngược lại, Nick Kyrgios chính thức rút khỏi cuộc đua suất đặc cách wild card đơn nam Australian Open 2026. Tay vợt Úc thừa nhận dù đã khỏe lại sau chấn thương cổ tay và đầu gối, anh chưa sẵn sàng cho những trận năm set khắc nghiệt.

Kyrgios chia tay đơn nam AO 2026 vì chưa sẵn sàng với thể thức 5 set

“Tôi vẫn có thể thi đấu bình thường, nhưng năm set là một quái vật khác. Tôi sẽ tập trung đánh đôi năm nay”, Kyrgios nói.

Quyết định ấy mở đường cho Stan Wawrinka, nhà vô địch Australian Open 2014, nhận suất wild card (đặc cách) và có thể khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Melbourne Park.