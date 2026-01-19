Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trước bán kết U23 châu Á 2026

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Thống kê lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trước vòng bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc tại vòng bán kết U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 ngày 20/1. Đây là trận đấu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi hai đội đều đang có phong độ ổn định.

U23 Trung Quốc giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua U23 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu. Đây là lần đầu tiên đội bóng Đông Á góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất tại một kỳ U23 châu Á.

Về thành tích đối đầu, U22/U23 Việt Nam đang nắm ưu thế trước Trung Quốc trong gần một thập kỷ qua. Kể từ năm 2016, hai đội gặp nhau 5 lần ở các giải giao hữu quốc tế, trong đó Việt Nam thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trận.

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trước bán kết U23 châu Á 2026 - 1

U23 Việt Nam có thành tích đối đầu tốt trước U23 Trung Quốc.

Đáng chú ý, cả hai chiến thắng của U22/U23 Việt Nam đều diễn ra trên sân khách. Năm 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 ngay tại Vũ Hán, với cú đúp của Tiến Linh. Gần nhất, ở Panda Cup 2025, U22 Việt Nam tiếp tục thắng 1-0 nhờ pha lập công của Minh Phúc.

Mặc dù U23 Việt Nam có thành tích đối đầu tốt trước U23 Trung Quốc, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi U23 Trung Quốc là đội bóng chơi phòng ngự phản công rất tốt, họ vẫn chưa để lọt lưới ở giải đấu năm nay nhờ sự xuất sắc của thủ môn Li Hao.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu với U23 Việt Nam, thủ môn Li Hao cho biết: “Hiện tại tôi thực sự rất hạnh phúc. Trước mỗi trận đấu, mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng. Ở trận tiếp theo với U23 Việt Nam cũng vậy, chúng tôi vẫn sẽ hướng đến chiến thắng”.

Theo lịch trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

-18/01/2026 12:00 PM (GMT+7)
