Đình Bắc cần xuất ngoại, nhưng bao giờ và như thế nào?

Sự kiện: Nguyễn Đình Bắc V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Giải U23 châu Á 2026

Đình Bắc cần xuất ngoại để nâng tầm bản thân, giúp bóng đá Việt Nam đi lên. Nhưng thời điểm và làm như thế nào để thành công mới là điều đáng nói lúc này.

Đình Bắc cần xuất ngoại

Hai năm sau bàn thắng đáng nhớ vào lưới tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2024, Đình Bắc đã bước ra khỏi phạm vi của một phát hiện thú vị để trở thành gương mặt triển vọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. 

VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc góp công lớn nhất để U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, đồng thời giành luôn danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Đình Bắc sẽ cần xuất ngoại

Đình Bắc sẽ cần xuất ngoại

Chính những điều đó khiến mong muốn Đình Bắc xuất ngoại ngày càng trở nên rõ ràng. Không ít người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ người xứ Nghệ sớm “ra biển lớn” một cách thực chất, thay vì những chuyến xuất ngoại mang tính thương mại hay ngắn hạn như một số đàn anh trước đây. 

Với học trò cưng của HLV Kim Sang Sik, việc thi đấu ở môi trường có cường độ cao, cạnh tranh khốc liệt và hệ thống đào tạo bài bản là con đường ngắn nhất để nâng tầm bản thân. Ở góc độ rộng hơn, bóng đá Việt Nam cũng rất cần những cầu thủ như Đình Bắc ra nước ngoài thi đấu. 

Những mục tiêu lớn trong tương lai, từ Asian Cup đến World Cup, không thể chỉ trông chờ vào sự phát triển nội tại của V-League. Chỉ khi có thêm những cầu thủ được “tôi luyện” ở các nền bóng đá phát triển, tuyển Việt Nam mới có nền tảng đủ dày để bứt phá. 

Vì thế, mong muốn Đình Bắc xuất ngoại không chỉ là kỳ vọng dành cho một cá nhân, mà còn là mong mỏi chung cho cả hệ thống.

Nhưng bao giờ và như thế nào?

Tuy nhiên, câu hỏi "bao giờ" lại không dễ trả lời. Khả năng Đình Bắc xuất ngoại ngay sau mùa giải 2025/26 là không cao. CLB CAHN, chắc chắn đã có những tính toán, quy hoạch để cầu thủ sinh năm 2004 trở thành trụ cột giúp đội nhà chinh phục các danh hiệu trong nước và tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục. Điều này đồng nghĩa với việc một hoặc hai mùa giải tới, Đình Bắc vẫn có thể ở lại V-League.

Nhưng sẽ chưa phải là bây giờ

Nhưng sẽ chưa phải là bây giờ

Ở góc nhìn tích cực, quãng thời gian này không hẳn là sự trì hoãn. Ngược lại, đó có thể là giai đoạn chuẩn bị cần thiết cho hành trình xuất ngoại sau này của chân sút số 7. 

Đình Bắc cần thêm sự ổn định về phong độ, tích thêm kinh nghiệm, đồng thời hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu. Ngoại ngữ, thể lực, khả năng thích nghi với lối chơi tốc độ cao và áp lực tâm lý là những yếu tố không thể thiếu, nếu muốn trụ lại ở nước ngoài.

Quan trọng hơn, “xuất ngoại” của Đình Bắc cần được hiểu là một bước đi dựa trên năng lực thực sự. Đó phải là nơi có cơ hội thi đấu, cạnh tranh và phát triển, thay vì chỉ xuất hiện trên danh sách rồi mờ nhạt trên băng ghế dự bị…

Tóm lại, hành trình xuất ngoại của Đình Bắc là tất yếu, nhưng cần một lộ trình thông minh và kiên nhẫn. Thời gian ở lại V-League lúc này không phải là bước lùi, mà là đà chạy cần thiết. Khi cả người chơi, CLB và đại diện tìm được tiếng nói chung vì sự nghiệp lâu dài, chuyến tàu ra biển lớn của Đình Bắc mới thực sự cập bến thành công.

Theo Duy Nguyễn

Nguồn: [Link nguồn]

31/01/2026 05:04 AM (GMT+7)
