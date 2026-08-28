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HLV Kim Sang-sik chia sẻ trên báo Hàn: Chủ tịch FIFA muốn tuyển Việt Nam dự World Cup

Sự kiện: Bóng đá HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

TPO - Ngay sau buổi chia sẻ với các phóng viên Việt Nam vào sáng 28/8, HLV Kim Sang-sik đã có buổi trò chuyện trực tuyến với truyền thông Hàn Quốc. Tiền Phong xin dẫn lại nội dung buổi phỏng vấn này.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ trên báo Hàn: Chủ tịch FIFA muốn tuyển Việt Nam dự World Cup - 1

- Phóng viên: Xin chào HLV Kim Sang-sik. Lời đầu tiên, xin chúc mừng ông và đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026. Cảm xúc của ông sau chiến thắng vang dội này là như thế nào?

- Tôi rất vui vì đã bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu vừa qua. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cầu thủ vì đã luôn tin tưởng đội bóng, tin tưởng tôi và nỗ lực đồng hành cùng tôi trong suốt hơn 2 tháng đã qua. Tuy nhiên, sau khi vô địch, tôi chỉ cho phép mình chỉ sống như "người của nhà vua" trong đúng 1 ngày. Niềm vui xin được gác lại, giờ là lúc tôi chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.

Chức vô địch lần này vô cùng thuyết phục khi đội tuyển Việt Nam bất bại cả 8 trận (6 thắng, 2 hòa) và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn, qua đó kéo dài chuỗi bất bại dưới triều đại của ông lên con số 26. Ông có thể chia sẻ bí quyết giúp đội bóng duy trì được phong độ xuất sắc đến vậy không?

- Thật ra, không có bí quyết đặc biệt nào cả. Nấu ăn thì có bí quyết, nhưng bóng đá thì khác, chẳng có bí quyết nào. Cầu thủ, phương pháp huấn luyện và cả đối thủ luôn liên tục thay đổi. Việc chúng tôi có thể ứng biến linh hoạt trước những thay đổi đó mới chính là chìa khóa mang lại những kết quả tốt.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ trên báo Hàn: Chủ tịch FIFA muốn tuyển Việt Nam dự World Cup - 2

Bên cạnh đó, tôi chỉ luôn cố gắng theo dõi sát sao tình trạng thể lực, kỹ năng và khả năng thực hiện chiến thuật của các học trò. Tôi luôn đặt mình vào vị thế của người đi chinh phục, trăn trở làm sao để tấn công đối thủ hiệu quả nhất. Tôi cũng muốn nhìn ra các sơ hở của học trò và rèn luyện kỹ trong các buổi tập. Thật ấm lòng khi nhìn thấy các cầu thủ thực hiện rất tốt và không ngừng tiến bộ qua từng trận đấu suốt thời gian đã qua.

Sắp tới, bóng đá Việt Nam sẽ có một lịch trình khá bận rộn với nhiều sự kiện, gồm FIFA ASEAN Cup và Đại hội Thể thao châu Á vào tháng 9, sau đó là Asian Cup vào tháng 1 năm sau. Ông sẽ phân bổ công việc ra sao?

- Vì lịch thi đấu của FIFA ASEAN Cup tháng 9 và Đại hội Thể thao châu Á trùng nhau, nên ASIAD sẽ được giao lại cho một huấn luyện viên nội của Việt Nam phụ trách. Cá nhân tôi sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tại vòng bảng Asian Cup tháng 1 năm sau, Việt Nam sẽ chạm trán Hàn Quốc - đội bóng quê hương của ông. Đầu năm nay, ông cũng từng đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á. Ông có cảm xúc đặc biệt nào cho lần tái đấu này ở cấp độ cao nhất là đội tuyển quốc gia không?

- Sẽ không có sự ưu ái hay cảm xúc gì đặc biệt chỉ vì đối thủ là Hàn Quốc cả. Như tôi đã nói, ở mọi giải đấu, tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng với tâm thế của một người đi chinh phục. Qua giải U23 Asian Cup hồi đầu năm, tôi đã nhìn nhận ra những điểm đội mình còn thiếu sót. Tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Hàn Quốc tới đây.

HLV Kim Sang-sik sẽ tái ngộ đội tuyển Hàn Quốc vào đầu năm sau

HLV Kim Sang-sik sẽ tái ngộ đội tuyển Hàn Quốc vào đầu năm sau

Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời chúc đến bóng đá Hàn Quốc. Thật đáng tiếc khi họ không có được thành tích tốt tại World Cup vừa qua. Tôi mong rằng họ sẽ xốc lại tinh thần và thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ, khởi sắc hơn tại kỳ Asian Cup sắp tới.

Nhìn lại hành trình 2 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông đã mang về 4 chiếc cúp vô địch cho cả đội tuyển quốc gia và U23. Vậy mục tiêu và ước mơ dài hạn tiếp theo của ông là gì?

- Trong lúc ăn mừng chức vô địch ASEAN Hyundai Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nói với tôi một câu: "Tôi rất muốn được nhìn thấy cảnh Việt Nam góp mặt tại World Cup". Đó cũng là mục tiêu của tôi, tôi muốn dẫn dắt các học trò của mình tiến tới đấu trường World Cup. Trước đây, tôi đã từng trải nghiệm World Cup dưới tư cách là một cầu thủ, và giờ đây, ước mơ của tôi là được trở lại sân chơi đó với tư cách một huấn luyện viên, để được trực tiếp so tài với những chiến lược gia hàng đầu thế giới.

- Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ rất cởi mở. Chúc ông và đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công!

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 14:56 PM (GMT+7)
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