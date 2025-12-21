Arsenal thắng xấu xí: Bản lĩnh vượt qua áp lực, chờ phá "lời nguyền Giáng sinh"

Arsenal hoàn thành nhiệm vụ

Trận đấu giữa Arsenal và Everton hầu như không nhiều tình huống đáng chú ý, với chỉ 3 cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Arsenal giành chiến thắng 1-0 nhờ quả penalty của Viktor Gyokeres.

Arsenal nhọc nhằn giành 3 điểm trước Everton

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta có cơ hội nhân đôi cách biệt để “đóng sập” trận đấu trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhưng thay vào đó họ phải giữ tập trung đến những phút cuối cùng.

Đây không phải là màn trình diễn xuất sắc của Arsenal, nhưng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc cuối năm, điều quan trọng nhất vẫn là giành trọn 3 điểm.

Arsenal giữ vững tinh thần đến những phút cuối

Trận thắng này lẽ ra không nên căng thẳng đến vậy với Arsenal. Hiệp một diễn ra với nhịp độ chậm, và sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn chưa thể “đóng hòm” trận đấu. Leandro Trossard và Martin Zubimendi đều đưa bóng trúng cột, trong khi Bukayo Saka bị cản một cú sút ngay trên vạch vôi.

Trận đấu có phần căng thẳng hơn mức cần thiết

Khi tỷ số vẫn là 1-0, Everton có cơ hội gia tăng áp lực trong những phút cuối. Tuy nhiên, Arsenal giữ khoảng cách an toàn, thể hiện màn trình diễn giữ lợi thế chặt chẽ ấn tượng hơn so với chiến thắng nhọc nhằn trước Wolves một tuần trước. Đáng chú ý, Everton không có bất kỳ cú sút nào sau phút 80, dù trận đấu được bù giờ tới 6 phút.

Piero Hincapie dù bối rối trong hiệp đầu, đã kịp thời thực hiện nhiều pha giải nguy quan trọng trong vòng cấm. Arsenal cũng kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi Gabriel Jesus làm tốt nhiệm vụ gây rối ở các tình huống phạt góc, khiến kịch tính cuối trận không trở nên quá nguy hiểm cho “Pháo thủ”.

Áp lực được gỡ bỏ cho Gyokeres

HLV Arteta đã nhiều lần khẳng định trong các cuộc họp báo rằng bàn thắng sẽ đến với Gyokeres, và cuối cùng chân sút người Thụy Điển cũng chấm dứt cơn khát bàn thắng. Trước trận đấu, Gyokeres chưa ghi bàn kể từ ngày 1/11 và đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại từ chấn thương cơ đùi.

Gyokeres tung cú sút penalty uy lực, như muốn trút bỏ những áp lực dồn nén

Các dấu hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện trong cách các đồng đội hiểu và phối hợp với anh. Bukayo Saka, Leandro Trossard và William Saliba đều thực hiện những đường chuyền sớm đặt Gyokeres vào thế đối mặt khung thành. Dù những pha bóng đó chưa mang lại bàn thắng, nhưng đây là tín hiệu tốt trong việc khai thác tối đa khả năng của anh.

Bàn thắng của Gyokeres đến từ một quả sút penalty rất mạnh, và giờ anh cần tiếp tục duy trì phong độ trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng sinh để tạo nên chuỗi trận ổn định.

Dĩ nhiên, Gyokeres vẫn còn nhiều điểm để cải thiện. Anh đã đòi penalty trong tình huống va chạm nhẹ với O’Brien, khi lẽ ra chỉ cần ghi bàn từ cự ly vài mét. Nhiều lần Gyokeres cũng cần giữ bóng tốt hơn, đặc biệt trong hiệp hai khi bị Mykolenko khống chế.

Dù vậy, bàn thắng này ít nhất là bước tiến rõ rệt cho chân sút người Thụy Điển.

Cơ hội chấm dứt “lời nguyền Giáng sinh”

Chiến thắng của Man City trước West Ham ít giờ trước đó đã gia tăng áp lực lên Arsenal, khiến “Pháo thủ” tạm thời rơi xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của HLV Arteta đã phản ứng kịp thời để giành trọn 3 điểm và trở lại ngôi đầu.

Cục diện top đầu Ngoại hạng Anh

Đây là lần thứ năm trong lịch sử Ngoại hạng Anh, Arsenal đứng đầu bảng vào ngày Giáng sinh. Tuy nhiên, trong 3 lần trước đó, “Pháo thủ” chưa một lần lên ngôi vô địch.

Điều này bao gồm cả mùa giải 2022/23 và 2023/24 dưới thời HLV Arteta, khi Arsenal đều kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai sau chính Man City.

Với đội hình có chiều sâu mạnh mẽ hiện tại và kinh nghiệm đã được tôi luyện, HLV Arteta chắc chắn sẽ quyết tâm phá bỏ “lời nguyền Giáng sinh”.