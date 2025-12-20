Trực tiếp bóng đá Everton - Arsenal: Khó khăn chờ "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 21/12 | Goodison Park Everton 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs Arsenal Arsenal Điểm Pickford O’Brien Keane Tarkowski Mykolenko Garner Iroegbunam Dibling Alcaraz Grealish Barry Điểm Raya Timber Saliba Hincapie Calafiori Zubimendi Rice Odegaard Saka Trossard Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, Dibling, Alcaraz, Grealish, Barry Raya, Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres

Đội chủ nhà quyết tâm làm lại

Everton đang có phong độ khá ổn định nhưng đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân Chelsea ở vòng đấu trước, qua đó chịu trận thua thứ hai tại Premier League trong bảy lần ra sân gần nhất (thắng 4, hòa 1). Kết quả này khiến đội chủ sân Goodison Park rơi xuống vị trí thứ 9, song họ vẫn chỉ kém vị trí thứ 6 đúng hai điểm trước vòng đấu này.

Nếu giành chiến thắng, Everton sẽ lần đầu tiên kể từ mùa 2020/21 góp mặt trong nửa trên bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, cơ hội không mấy sáng sủa khi Everton đã thua cả 5 trận đấu tại giải Ngoại hạng mùa này trước các đội đang góp mặt ở Champions League.

Nỗi âu lo bủa vây "Pháo thủ"

Về phía Arsenal, chiến thắng ở vòng đấu trước không thực sự thuyết phục khi họ chỉ ghi bàn quyết định ở phút bù giờ hiệp hai để vượt qua Wolves – đội chưa thắng trận nào – với tỷ số 2-1. Đó mới là chiến thắng thứ ba của thầy trò Mikel Arteta trong sáu vòng gần nhất (hòa 2, thua 1).

Dù vẫn bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn, Arsenal vẫn duy trì khoảng cách hai điểm ở ngôi đầu bảng trước vòng đấu này. Nếu ca khúc khải hoàn, đại diện Bắc London sẽ lần thứ ba trong bốn mùa gần nhất đứng đầu bảng vào dịp Giáng sinh, trong khi ở 30 mùa Premier League đầu tiên họ chỉ làm được điều đó hai lần. Tuy nhiên, Arsenal cần chấm dứt chuỗi ba trận sân khách không thắng tại giải đấu (hòa 2, thua 1) để hiện thực hóa mục tiêu.

Everton lép vế về đối đầu

Everton không thắng trong năm lần chạm trán gần nhất với Arsenal tại Premier League (hòa 2, thua 3). Trong lịch sử giải đấu, chỉ Manchester United (42 trận) là đối thủ khiến Everton nhận nhiều thất bại hơn Arsenal (38 trận).