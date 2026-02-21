Khoảnh khắc gây sốt tại Olympic mùa đông có thể giúp mỹ nhân trượt băng kiếm triệu đô

Jutta Leerdam.

Ngày 10/2, Leerdam giành huy chương vàng Olympic mùa đông ở nội dung trượt băng tốc độ 1.000m nữ, đồng thời lập kỷ lục Olympic mới với thời gian 1 phút 12 giây 31. Sau khi về đích và bật khóc vì sung sướng, Leerdam kéo khóa bộ trang phục thi đấu, để lộ chiếc áo ngực thể thao màu trắng của Nike bên trong.

Hình ảnh nhanh chóng lan truyền toàn cầu và được chia sẻ rộng rãi, bao gồm cả trên tài khoản Instagram chính thức của Nike với gần 300 triệu người theo dõi. Theo chuyên gia marketing Frederique de Laat, khoảnh khắc đó đã giúp Leerdam nhận được một khoản tiền thưởng đáng kể từ Nike.

Meindert Schut, tổng biên tập của tạp chí Quote, ước tính rằng với 6,2 triệu người theo dõi trên Instagram, Leerdam có thể kiếm được khoảng 0,01 đô la cho mỗi người theo dõi trên mỗi bài đăng được tài trợ. Điều này có nghĩa là mỗi bài đăng liên quan đến Nike mang về cho cô ấy hơn 70.000 đô la.

Những giọt nước mắt của Leerdam sau chiến thắng cũng trở thành tâm điểm. Khi lớp trang điểm lem đi vì xúc động, chuỗi bán lẻ Hema tại Hà Lan nhanh chóng tận dụng hiệu ứng đang gây sốt để quảng bá sản phẩm kẻ mắt với thông điệp: "Chống nước, ngay cả khi rơi nước mắt hạnh phúc".

Thành công của Leerdam càng có ý nghĩa hơn khi xét đến nỗi thất vọng trước đó của cô khi bị loại ở vòng loại nội dung sở trường 1000m vào tháng 12 năm 2025. Khi được Ủy ban Olympic Hà Lan trao cho cơ hội cuối cùng, nữ vận động viên này đã đền đáp niềm tin của họ bằng một màn trình diễn xuất sắc.

Tuy nhiên, hành trình của Leerdam tại Thế vận hội không hoàn toàn suôn sẻ. Trước giải đấu, cô bị chỉ trích là một ngôi sao hư hỏng, phô trương vì đã bay đến Milan bằng máy bay riêng và đăng những bức ảnh xa hoa trên Instagram. Cựu ngôi sao bóng đá Hà Lan Johan Derksen thậm chí còn công khai chỉ trích cô, nói rằng, "Cô ấy sống như một triệu phú, với máy bay riêng và mọi thứ."

Leerdam được coi là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất tham gia Olympic mùa đông 2026. Bạn gái của YouTuber kiêm võ sĩ Jake Paul thu hút sự chú ý với vẻ ngoài quyến rũ và sự tự tin cả trong và ngoài sân đấu.