Arsenal vật vã hạ đội bét bảng: Bóng dáng Nhà vua hay "chú voi trên ngọn cây"

😓 Chiến thắng "xấu xí" nhất từ đầu mùa

Arsenal đã trải qua buổi tối đầy cảm xúc khi vượt qua Wolves với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Mikel Arteta: Họ trải qua hiệp 1 hoàn toàn bế tắc, bị đối thủ gỡ hòa 1-1 đúng vào phút 90. Thậm chí, cả 2 bàn thắng đều đến từ những tình huống... phản lưới nhà.

Arsenal thắng quá vất vả

Thống kê chỉ ra, Arsenal có lần đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này không tung ra nổi cú sút trúng đích nào trong hiệp 1 (và cũng là lần đầu tiên tại sân Emirates kể từ tháng 12/2024).

Cho đến trước thời điểm bàn thắng thứ 2 xuất hiện vào phút 90+4, người hâm mộ đã lo ngại viễn cảnh tồi tệ cho Arsenal bởi nếu tỷ số 1-1 được giữ nguyên, "Pháo thủ" chỉ còn hơn Man City 3 điểm.

Thậm chí do kém đại diện thành Manchester hiệu số bàn thắng bàn bại (+10 và +16), thầy trò Mikel Arteta sẽ mất ngôi đầu bảng trong trường hợp Man City đánh bại Crystal Palace (21h, ngày 14/12). Rất may, thảm họa không xảy ra

🚑 Ác mộng chấn thương chưa buông tha

Arsenal đã quá quen với việc đón nhận tin dữ về nhân sự sau mỗi trận đấu và cuộc chạm trán Wolves không phải ngoại lệ. Trong ngày William Saliba tái xuất, Ben White, người vừa trở lại không lâu và đang thi đấu ổn định ở vị trí hậu vệ phải - lại ngậm ngùi rời sân từ phút 31 để nhường chỗ cho Myles Lewis-Skelly.

Sự vắng mặt của White xáo trộn hàng thủ – vốn là điểm tựa lớn nhất của Arsenal từ đầu mùa. Ban huấn luyện đội bóng chắc chắn sẽ hy vọng chấn thương của hậu vệ này không quá nghiêm trọng.

Arsenal đã quá quen với những tin dữ về chấn thương

🎯 Gyokeres chưa đáp ứng kỳ vọng

Viktor Gyokeres chưa tạo ra tầm ảnh hưởng như mong đợi kể từ khi gia nhập Arsenal với mức phí 63 triệu bảng. Trước "miếng mồi ngon" Wolverhampton, tiền đạo từng ghi 97/102 trận cho Sporting Lisbon chơi đầy nỗ lực nhưng tỏ ra kém sắc bén, qua đó chưa thể nâng cao thành tích tại Ngoại hạng Anh mùa này (4 bàn. 6 bàn/19 trận trên mọi đấu trường).

Người hâm mộ có thể tự an ủi rằng, chấn thương gân kheo từng khiến Gyokeres nghỉ thi đấu gần 1 tháng ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của anh. Dù vậy, chân sút người Thụy Điển cần sớm tìm lại cảm giác ghi bàn nếu không muốn chính thức mất vị trí vào tay Mikel Merino, chưa kể Gabriel Jesus cũng vừa trở lại.

👑 Tình huống cố định tiếp tục cứu Arsenal

"Nếu các bạn chơi phòng ngự lùi sâu, chúng tôi sẽ ghi bàn từ những tình huống cố định. Nếu dâng cao đội hình, các bạn sẽ phải nhận 5 bàn thua". Câu nói được cộng đồng người hâm mộ Arsenal truyền tai nhau vẫn còn hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại.

Phải chờ đến phút 70, Arsenal mới khai thông thế bế tắc và đáng nói hơn, bàn thắng lại đến từ tình huống cố định. Quả phạt góc của Saka gây ra sự xáo trộn trước khung thành Wolves, khiến thủ môn Sam Johnstone lóng ngóng phản lưới nhà.

Không tính các quả phạt đền, Arsenal đã ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định hơn bất kỳ đội nào khác ở Ngoại hạng Anh mùa này (11), với 9 bàn thắng đến từ các quả phạt góc, cao nhất giải đấu.

🌳 Bóng dáng nhà vua… hay chú voi trên ngọn cây?

Arsenal vẫn đang đứng trên đỉnh bảng xếp hạng, nhưng cách họ giành chiến thắng trước Wolves khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Trước đó, “Pháo thủ” đã bị Chelsea cầm hòa 1-1 và để thua Aston Villa 1-2 – những kết quả cho thấy phong độ của đội bóng thành London đang có dấu hiệu chững lại.

Liệu "cơn ác mộng" có lặp lại với Arsenal khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng?

Trước Wolves, Arsenal chơi không thực sự thuyết phục, cần đến hai bàn phản lưới nhà và chỉ phân định thắng bại ở những giây cuối cùng. Hình ảnh của đội đầu bảng lúc này gợi cảm giác vừa là “nhà vua” đang giữ ngai vàng, vừa giống “chú voi đứng trên ngọn cây” – ở vị thế cao nhưng thiếu sự vững chãi như giai đoạn trước.

Khoảng cách 5 điểm với Man City mang lại lợi thế nhất định, song Man City vẫn còn nguyên cơ hội bám đuổi và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ cú sảy chân nào. Câu hỏi đặt ra là liệu với phong độ hiện tại, thầy trò Mikel Arteta có thể duy trì sự ổn định cần thiết để bảo vệ ngôi đầu, hay Premier League lại sắp chứng kiến một giai đoạn Arsenal đánh rơi lợi thế như những mùa giải trước.

Đây chưa phải thời điểm để đưa ra kết luận, nhưng những trận đấu gần đây rõ ràng đang đặt ra dấu hỏi lớn về bản lĩnh và độ bền của Arsenal trong cuộc đua đường dài.

Thông số trận đấu