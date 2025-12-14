Arsenal sống bằng hơi thở Saka, báo động hàng công thiếu sắc bén

Arsenal thắng hú vía

Yếu tố khiến Ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất hành tinh chính là sự khó lường. Đội đầu bảng Arsenal cần đến hai bàn phản lưới của Wolves, đội bóng tệ nhất giải mùa này và đang trên đường san bằng kỷ lục tệ nhất lịch sử kỷ nguyên Premier League, mới có thể giành chiến thắng sít sao. “Pháo thủ” tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm nhưng điều đó không đủ để che đi sự lo lắng của các CĐV đội bóng thành London.

Arsenal giành 3 điểm cực kỳ may mắn trước đội bét bảng Wolves

Kết quả 2-1 là điều duy nhất Arsenal có thể lấy ra từ trận đấu này. “Pháo thủ” đã giành chiến thắng cực kỳ may mắn, và màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận đấu này chỉ càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng vô địch của họ.

Mọi thứ trong trận đấu đều gợi nhắc về hình ảnh Arsenal mà HLV Arteta hy vọng đã bỏ lại phía sau: thi đấu uể oải, thiếu sắc bén trước khung thành và quá phụ thuộc vào Bukayo Saka để tạo ra sáng tạo. Dẫu sao thì màn trình diễn tệ nhưng có 3 điểm vẫn tốt hơn là chơi hay mà trắng tay.

Saka là “vị cứu tinh” của Arsenal

Trong nhiều thời điểm, cảm giác như Bukayo Saka đang một mình đối đầu với Wolves. Arsenal thi đấu rời rạc suốt phần lớn trận đấu, và mỗi khi đội bóng thể hiện dấu hiệu sống lại, đều nhờ vào Saka. Trong hiệp một, cầu thủ chạy cánh người Anh thực hiện hai đến ba quả tạt nguy hiểm vào khu vực cấm địa, trong đó Viktor Gyokeres đáng ra phải kết thúc được.

Saka góp công vào cả hai bàn thắng của Arsenal trước Wolves

Cảm giác rằng nếu Arsenal có thể giành chiến thắng, thì Saka sẽ là người kéo họ qua vạch đích, và điều đó đã trở thành hiện thực. Quả phạt góc của Saka tạo nên bàn thắng mở tỷ số, khi bóng vượt qua tất cả, chạm vào thủ môn Johnstone của Wolves rồi đi vào lưới. Bàn ấn định chiến thắng ở những phút bù giờ cũng xuất phát từ đường chuyền của Saka, khi bóng chạm đầu Mosquera và đổi hướng đi vào lưới.

Không chỉ kiến tạo hai bàn phản lưới, Saka còn thắng cả 10 pha tranh chấp, bảy trên mặt đất và ba trên không, chứng tỏ tầm ảnh hưởng toàn diện của anh. Trong trận Arsenal trình diễn thứ bóng đá tệ nhất từ đầu mùa, HLV Arteta có lẽ rất biết ơn vì có Saka xuất hiện để cứu nguy cho đội bóng của ông. Bản hợp đồng mới với cầu thủ chạy cánh người Anh chắc chắn đang là ưu tiên của Arsenal.

Gyokeres vật lộn, Jesus ghi điểm

Ngoài Saka, đây là trận đấu thất vọng với nhiều cầu thủ tấn công của Arsenal. Eberechi Eze, được chọn đá chính thay Martin Odegaard, hoàn toàn không tìm được nhịp chơi. Gabriel Martinelli, người thi đấu bùng nổ trước Club Brugge ở Champions League hồi giữa tuần, lại khá im hơi lặng tiếng và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở hiệp một.

Gyokeres gần như “mất tích” trong chiến thắng của Arsenal trước Wolves

Người gặp khó khăn nhiều nhất chính là Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn chưa thực sự hòa nhập tại Arsenal, và trận đấu này tiếp tục là thử thách với anh. Trong phần lớn hiệp một, Gyokeres gần như “vô hình” và liên tục chậm hơn nhịp với các cơ hội. Sau giờ nghỉ, anh có cải thiện đôi chút với một pha đánh đầu đi chệch khung thành và một cú dứt điểm khác đi sát cột.

Tuy nhiên, sự tương phản rõ rệt nằm ở màn trình diễn của Gabriel Jesus từ băng ghế dự bị. Chân sút người Brazil vừa trở lại sau gần một năm chấn thương đầu gối, trông rất sắc bén và chắc chắn sẽ khiến áp lực đòi anh đá chính lên HLV Arteta ngày càng tăng.