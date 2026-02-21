Siêu máy tính dự đoán sốc: Arsenal sảy chân vẫn vô địch Ngoại hạng Anh nghẹt thở

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Brest vs Olympique Marseille
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

Siêu máy tính dự đoán sốc: Arsenal sảy chân vẫn vô địch Ngoại hạng Anh nghẹt thở

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Sai lầm tai hại của Arsenal tại sân Molineux giữa tuần khiến cuộc đua ngôi vương thêm phần kịch tính. Không ai vui hơn Man City, đội đang “hồi sinh” mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch Premier League vài tuần qua.

   

Vòng 26 tưởng chừng là bước ngoặt sau khi thầy trò Mikel Arteta mất điểm trước Brentford, tạo cơ hội để Man City rút ngắn cách biệt. Mọi thứ càng tệ hơn khi Arsenal để Wolverhampton gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận đấu dời lịch để phục vụ chung kết League Cup (nơi họ sẽ gặp Chelsea). Man City của Pep Guardiola còn một trận chưa đá với Crystal Palace; nếu thắng trận đá bù, khoảng cách có thể chỉ còn 2 điểm.

Arsenal tự làm khó mình với trận hòa Wolves

Arsenal tự làm khó mình với trận hòa Wolves

Opta chấm Arsenal vẫn cửa trên vô địch, Man City bám đuổi

Theo dự báo của Opta, dù trượt chân trước Wolves, Arsenal vẫn là ứng viên số một cho ngôi vương, với khoảng 80 điểm chung cuộc. Xác suất vô địch của “Pháo thủ” giảm từ 85,81% xuống 80,92%, trong khi Man City được dự báo kém đội đầu bảng khoảng 6 điểm.

Aston Villa gần như bị loại khỏi cuộc đua vô địch, song vị trí thứ ba vẫn là thành tích tốt nhất của họ kể từ mùa 1992/93. Nhờ thành tích của các CLB Anh ở cúp châu Âu, Premier League nhiều khả năng có thêm suất dự UEFA Champions League và top 5 sẽ giành vé.

Cuộc chiến top 5 giữa Liverpool, Chelsea và Manchester United cực kỳ sít sao (khoảng 62 điểm). Đương kim vô địch Liverpool nhỉnh hơn chút xíu (0,23 điểm), còn Chelsea bám sát dưới thời Liam Rosenior; Michael Carrick được dự báo đưa Man United cán đích thứ sáu, dự UEFA Europa League. Bournemouth bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Newcastle và Everton gần như hết cửa top 5.

Man City vẫn không được đánh giá cao bằng Arsenal trong cuộc đua vô địch

Man City vẫn không được đánh giá cao bằng Arsenal trong cuộc đua vô địch

Nhóm giữa bảng: Sunderland gây bất ngờ, Spurs chật vật

Tân binh Sunderland vượt kỳ vọng khi được dự báo đứng thứ 11; Fulham theo sát ở vị trí 12. Brighton có thể hụt hơi so với mùa trước, còn Crystal Palace dự kiến tụt hạng nhẹ.

Leeds United đủ sức trụ hạng với số điểm dự báo nhỉnh hơn Tottenham Hotspur. Spurs hy vọng HLV mới Igor Tudor kéo đội đi lên, nhưng khởi đầu tệ hại khiến mục tiêu top 10 xa vời; bù lại, nguy cơ rớt hạng chỉ khoảng 3,65%.

Cuộc chiến trụ hạng: West Ham nguy to, Burnley và Wolves ở đáy

Hai cái tên căng thẳng nhất là Nottingham Forest và West Ham. Trong khi Forest thay HLV tới lần thứ tư; dự báo của Opta mang lại hy vọng khi thầy trò Vitor Pereira có thể chạm mốc 40 điểm để trụ hạng. Ngược lại, West Ham dù khởi sắc đầu năm vẫn chịu hệ quả khởi đầu thảm họa: xác suất rớt hạng lên tới 71,03% (so với 20,48% của Forest).

Dưới đáy bảng, Burnley được dự báo chỉ khoảng 28 điểm, còn Wolverhampton Wanderers thậm chí chỉ hơn 20 điểm; dù vừa cầm hòa Arsenal, nguy cơ xuống hạng của Wolves theo Opta vẫn ở mức 100%.

