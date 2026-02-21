Siêu máy tính dự đoán sốc: Arsenal sảy chân vẫn vô địch Ngoại hạng Anh nghẹt thở

Vòng 26 tưởng chừng là bước ngoặt sau khi thầy trò Mikel Arteta mất điểm trước Brentford, tạo cơ hội để Man City rút ngắn cách biệt. Mọi thứ càng tệ hơn khi Arsenal để Wolverhampton gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận đấu dời lịch để phục vụ chung kết League Cup (nơi họ sẽ gặp Chelsea). Man City của Pep Guardiola còn một trận chưa đá với Crystal Palace; nếu thắng trận đá bù, khoảng cách có thể chỉ còn 2 điểm.

Arsenal tự làm khó mình với trận hòa Wolves

Opta chấm Arsenal vẫn cửa trên vô địch, Man City bám đuổi

Theo dự báo của Opta, dù trượt chân trước Wolves, Arsenal vẫn là ứng viên số một cho ngôi vương, với khoảng 80 điểm chung cuộc. Xác suất vô địch của “Pháo thủ” giảm từ 85,81% xuống 80,92%, trong khi Man City được dự báo kém đội đầu bảng khoảng 6 điểm.

Aston Villa gần như bị loại khỏi cuộc đua vô địch, song vị trí thứ ba vẫn là thành tích tốt nhất của họ kể từ mùa 1992/93. Nhờ thành tích của các CLB Anh ở cúp châu Âu, Premier League nhiều khả năng có thêm suất dự UEFA Champions League và top 5 sẽ giành vé.

Cuộc chiến top 5 giữa Liverpool, Chelsea và Manchester United cực kỳ sít sao (khoảng 62 điểm). Đương kim vô địch Liverpool nhỉnh hơn chút xíu (0,23 điểm), còn Chelsea bám sát dưới thời Liam Rosenior; Michael Carrick được dự báo đưa Man United cán đích thứ sáu, dự UEFA Europa League. Bournemouth bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Newcastle và Everton gần như hết cửa top 5.

Man City vẫn không được đánh giá cao bằng Arsenal trong cuộc đua vô địch

Nhóm giữa bảng: Sunderland gây bất ngờ, Spurs chật vật

Tân binh Sunderland vượt kỳ vọng khi được dự báo đứng thứ 11; Fulham theo sát ở vị trí 12. Brighton có thể hụt hơi so với mùa trước, còn Crystal Palace dự kiến tụt hạng nhẹ.

Leeds United đủ sức trụ hạng với số điểm dự báo nhỉnh hơn Tottenham Hotspur. Spurs hy vọng HLV mới Igor Tudor kéo đội đi lên, nhưng khởi đầu tệ hại khiến mục tiêu top 10 xa vời; bù lại, nguy cơ rớt hạng chỉ khoảng 3,65%.

Cuộc chiến trụ hạng: West Ham nguy to, Burnley và Wolves ở đáy

Hai cái tên căng thẳng nhất là Nottingham Forest và West Ham. Trong khi Forest thay HLV tới lần thứ tư; dự báo của Opta mang lại hy vọng khi thầy trò Vitor Pereira có thể chạm mốc 40 điểm để trụ hạng. Ngược lại, West Ham dù khởi sắc đầu năm vẫn chịu hệ quả khởi đầu thảm họa: xác suất rớt hạng lên tới 71,03% (so với 20,48% của Forest).

Dưới đáy bảng, Burnley được dự báo chỉ khoảng 28 điểm, còn Wolverhampton Wanderers thậm chí chỉ hơn 20 điểm; dù vừa cầm hòa Arsenal, nguy cơ xuống hạng của Wolves theo Opta vẫn ở mức 100%.