Arsenal thắng hú vía: Arteta "nổi đóa", chỉ trích đích danh sao phung phí

Arteta “nổi đóa” sau chiến thắng nghẹt thở

Arsenal mở tỷ số vào giữa hiệp hai sau quả phạt góc của Bukayo Saka. Ngôi sao người Anh treo trúng cột xa, bóng bật ra và chạm đầu thủ môn Sam Johnstone rồi đi thẳng vào lưới. “Pháo thủ” lùi sâu để bảo vệ lợi thế, tạo điều kiện cho Tolu Arokodare bên phía Wolves gỡ hòa ở phút chính thức cuối cùng. Chỉ vài khoảnh khắc sau, Saka lại ghi dấu ấn với đường tạt khiến Yerson Mosquera đánh đầu phản lưới nhà, giúp Arsenal giữ 3 điểm ở lại Emirates.

HLV Arteta gọi màn trình diễn của Arsenal là "không thể chấp nhận được"

Dù vậy, Arsenal suýt mất điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khiến HLV Arteta vô cùng tức giận. Chia sẻ trên TNT Sports sau trận, ông không ngần ngại chỉ trích các cầu thủ, và bắt đầu với Gabriel Martinelli.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Đúng là chiến thắng là quan trọng, nhưng chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhất là khi không thể ghi bàn sớm. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ở hiệp một. Một cơ hội cực ngon ăn cho Martinelli, chỉ cách khung thành vài mét, hoàn toàn trống trải, nhưng không ghi bàn. Chúng tôi gặp khó khăn khi đến các vùng nguy hiểm để chọn đúng cầu thủ trong vòng cấm”.

HLV Arteta tiếp tục: “Chúng tôi có nhiều tình huống, nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Sang hiệp hai, chúng tôi làm tốt hơn một chút và ghi bàn. Nhưng rồi có những khoảng ba phút chơi quá thụ động, thói quen phòng ngự rất tệ. Không thể chấp nhận được với đẳng cấp của chúng tôi, bởi chúng tôi chưa phải hứng chịu cú sút nào cho đến thời điểm đó. Lần đầu họ làm được, họ ghi bàn. Đó là Premier League”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi phải cải thiện điều đó, vì ở phút cuối phải dựa vào một tình huống cá nhân, một pha bóng hỗn loạn để ghi bàn và giành chiến thắng. Lẽ ra tỷ số có thể cách biệt hơn”.

Trong khi đó, Saka tỏ ra điềm tĩnh hơn khi chia sẻ với TNT Sports: “Đôi khi bạn cần một chút may mắn, hôm nay nó thuộc về chúng tôi, nên hãy lấy trọn 3 điểm và tiến lên. Chúng tôi sẽ không biết ý nghĩa của chiến thắng này cho tới tháng Năm năm sau, nhưng hôm nay vẫn có thể vui mừng, bất chấp màn trình diễn và diễn biến trận đấu. Tinh thần đang rất cao! Chúng tôi sẽ nghỉ đến tuần sau để nhìn lại những màn trình diễn vừa qua và sẵn sàng trở lại vào tuần tới”.

Trận thắng Wolves giúp Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách lên 5 điểm với Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ làm khách trên sân của Crystal Palace diễn ra tối nay (14/12).