HLV thứ 9 ở Ngoại hạng Anh sắp "bay ghế", Thomas Frank có thể sớm tái xuất

HLV Glasner có thể rời Crystal Palace "ngay lập tức"

Theo nguồn tin từ Sun Sports, Crystal Palace nhiều khả năng sẽ chia tay HLV trưởng Oliver Glasner sớm hơn kế hoạch. Chiến lược gia người Áo đã có cuộc làm việc với ban lãnh đạo CLB sau trận hòa thất vọng trước Zrinjski Mostar tại Conference League hôm thứ Năm.

Trên khán đài, không ít CĐV đã hô vang “sacked in the morning” (sẽ bị sa thải vào sáng mai), thể hiện sự bất mãn rõ rệt.

HLV Oliver Glasner có thể rời Crystal Palace trước khi mùa giải kết thúc

Trước đó, Glasner xác nhận sẽ rời Crystal Palace vào mùa hè, tuy nhiên viễn cảnh ông ra đi ngay lập tức hoàn toàn có thể xảy ra sau chuỗi kết quả tệ hại. Khi được hỏi về việc có muốn tiếp tục dẫn dắt Palace trước trận gặp Wolves ở vòng 27 Ngoại hạng Anh cuối tuần này hay không, nhà cầm quân 51 tuổi từ chối trả lời.

Palace hiện chỉ thắng 1 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời sớm trở thành cựu vương FA Cup sau trận thua sốc đội hạng 6 Macclesfield.

Từ đỉnh cao danh hiệu đến khủng hoảng phong độ

Mùa giải trước, Glasner từng đưa Crystal Palace lên đỉnh cao khi đánh bại Man City để giành FA Cup – danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB. Đội bóng cũng tiếp tục đăng quang tại siêu cúp Anh đầu mùa này.

Tuy nhiên, thành công nhanh chóng bị lu mờ bởi chuỗi trận nghèo nàn. Tại Ngoại hạng Anh, họ chỉ có 1 chiến thắng trong 11 vòng gần nhất và đứng trước nguy cơ bị kéo vào cuộc đua trụ hạng.

Tuần trước, Crystal Palace thua ngược Burnley - đội xếp thứ 19 Ngoại hạng Anh - với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà dù dẫn trước 2-0.

Mâu thuẫn với ban lãnh đạo và những phát biểu gây tranh cãi

Xuyên suốt mùa giải, Glasner nhiều lần công khai bất đồng với giới chủ về chính sách chuyển nhượng. Ông từng chỉ trích tiến độ mua sắm chậm chạp trong mùa hè.

Sau trận thua Sunderland tháng trước, nhà cầm quân người Áo cáo buộc CLB “bỏ rơi đội bóng” khi bán đội trưởng Marc Guehi cho Man City trước thềm trận đấu.

Thực tế, Glasner đã thông báo với Chủ tịch Steve Parish từ tháng 10 năm ngoái rằng ông sẽ không gia hạn hợp đồng, đồng thời công khai thông tin này sau khi được báo tin Guehi chuẩn bị bị bán.

Dù từng có những cuộc hòa giải nội bộ, còn Crystal Palace cũng chi 43 triệu bảng để chiêu mộ Jorgen Strand Larsen, thành tích đội bóng vẫn không được cải thiện.

Huyền thoại Robbie Keane và Thomas Frank được Crsytal Palace nhắm đến

Thomas Frank, Robbie Keane là ứng viên thay thế

Trường hợp ra đi, Glasner sẽ trở thành HLV thứ 9 ở Ngoại hạng Anh 2025/26 "bay ghế", tiếp bước Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Vitor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea), Ruben Amorim (MU), Thomas Frank (Tottenham).

Đáng chú ý, theo Sun Sports, Thomas Frank chính là ứng viên sáng giá tiếp quản "ghế nóng" ở Crystal Palace không lâu sau khi bị Tottenham sa thải. Ngoài nhà cầm quân này, Robbie Keane cũng được cho là đang lọt vào tầm ngắm của Crystal Palace.

Hiện Robbie Keane đang dẫn dắt Ferencvaros tại Hungary. Cựu tiền đạo Tottenham, Liverpool tiếp quản Ferencvaros từ tháng 1/2025 và giúp CLB giành chức vô địch quốc gia. Trước đó, ông từng đăng quang giải VĐQG Israel cùng Maccabi Tel-Aviv.

Thông tin từ talkSPORT cho biết, thành tích của Robbie Keane đã gây ấn tượng với ban lãnh đạo Crystal Palace. Trước đó, cựu ngôi sao 45 tuổi cũng được nhắc đến như ứng viên thay thế Thomas Frank tại đội bóng cũ Tottenham, nhưng "Gà trống" sau đó chọn Igor Tudor tạm quyền đến hết mùa.