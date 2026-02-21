Họp báo Everton - MU: Carrick tán dương David Moyes, tiết lộ về Mount - De Ligt

Man United vừa có quãng nghỉ khá dài do chỉ thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Michael Carrick sẽ thi đấu muộn nhất ở vòng 27 và ông thầy người Anh sớm có những chia sẻ về tình hình của "Quỷ đỏ" trong thời gian vừa qua.

HLV Michael Carrick

Về mặt lực lượng, Carrick cho biết về Mason Mount và De Ligt, hai cầu thủ dưỡng thương trong thời gian qua. "Mason đã rất gần với ngày trở lại. Mặc dù vậy, chúng tôi đủ kiên nhẫn để chờ cậu ấy. Chúng tôi không muốn vội vã. Còn Matthijs vẫn chưa thể thi đấu. Cậu ấy ở sau Mason một chút về khoản hồi phục".

Khi được hỏi về đối thủ Everton, Carrick không ngần ngại tán dương David Moyes. "Họ tạo ra rất nhiều khó khăn trong trận đấu. David là một HLV giỏi và ông ấy biết cách để đưa đội bóng tới thành công. Mặc dù vậy, chúng tôi có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Đối đầu với Everton chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Toàn đội sẽ ra quân với tinh thần tốt nhất và đó là bệ phóng của Man United".

Nhắc lại về trận đấu với West Ham, ông thầy người Anh chia sẻ thêm. "Tôi muốn các cầu thủ giữ được trạng thái cân bằng và không phấn khích quá. Chúng tôi không có được 3 điểm và đó là không nên phấn khích. Mặc dù vậy, toàn đội đã chơi tốt, kiểm soát bóng hay và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Bàn thắng muộn cũng là điều đáng khích lệ. Nói chung, mọi thứ không phải là quá tệ".

Về vấn đề nghỉ dài và thi đấu giao hữu giữa mùa giải, Carrick cho biết quan điểm của mình. "Chúng tôi cố gắng dùng những ngày nghỉ có ích nhất có thể. Chúng tôi đã có sự thay đổi lớn và sau một tháng tập luyện cùng nhau, các cầu thủ có một vài ngày nghỉ là điều rất quan trọng.

Mục tiêu của chúng tôi là tiến về phía trước. Lịch thi đấu sắp tới có nhiều khoảng trống nên chúng tôi có thể tận dụng để làm một số việc. Chúng tôi sẽ xoay xở theo tình hình. Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nên tôi không thể cho bạn câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi thảo luận. Vấn đề không hề đơn giản nên chúng tôi sẽ lựa chọn những gì tốt nhất cho cầu thủ".