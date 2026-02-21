Tin mới nhất bóng đá sáng 21/2: Sao MU bất ngờ ca ngợi Amorim

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Olympique Marseille 21/02/26 - Trực tiếp
Logo Brest - BRE Brest
2
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
0
Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 21/2: Sao MU bất ngờ ca ngợi Amorim

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Premier League 2025-26 Manchester United

Ngôi sao thuộc biên chế MU bất ngờ dành lời "có cánh" cho cựu HLV trưởng Ruben Amorim.

Sao MU ca ngợi Amorim

Trả lời phỏng vấn DAZN, Matheus Cunha đã gửi lời tri ân tới cựu HLV trưởng Ruben Amorim, người bị MU sa thải đầu tháng 1. Theo tiền đạo người Brazil, nhà cầm quân 40 tuổi cũng đóng góp không nhỏ vào thành công hiện tại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick:

Cunha tri ân HLV Amorim

Cunha tri ân HLV Amorim

"Tôi luôn biết ơn tất cả những gì Ruben đã làm. Tôi nghĩ rằng khi mọi thứ thay đổi, người ta rất dễ nhìn nhận quá khứ chỉ toàn là vấn đề, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại; ông ấy là một người tuyệt vời. Nhiều cầu thủ mới gia nhập CLB vì ông ấy, vì vậy tôi nghĩ ông ấy cũng đóng vai trò lớn trong thành công mà chúng ta đang có hiện nay.

Áp lực để chiến thuật của Amorim thành công quá lớn đến nỗi chúng tôi quên mất bối cảnh tổng thể đơn giản như thế nào và quá tập trung vào mặt tiêu cực".

McTominay lên tiếng về tương lai

Trên Il Corriere dello, Scott McTominay đã cam kết tương lai với Napoli và phủ nhận những tin đồn chuyển nhượng suốt thời gian qua, bao gồm cả tin được đội bóng cũ MU liên hệ: “Người đại diện của tôi chưa liên lạc với bất kỳ ai về tương lai của tôi.

Anh ấy chỉ nói chuyện với tôi và với câu lạc bộ chứ chưa nói gì với báo chí cả. Tôi vô cùng hạnh phúc ở Napoli. Tôi là cầu thủ của Napoli; đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Tương lai rất quan trọng và tôi có thể thấy mình ở Napoli trong thời gian dài".

Simeone không chắc chắn về tương lai của Alvarez

Trả lời truyền thông trước vòng 25 La Liga, HLV Diego Simeone khẳng định ông "không thể hiểu được" suy nghĩ của Julian Alvarez trước những đồn đoán về tương lai tiền đạo nào. Thời gian qua, báo chí Tây Ban Nha rộ lên thông tin Barcelona rất quan tâm tới Alvarez và xác định anh là mục tiêu hàng đầu thay thế Robert Lewandowski.

PSG thận trọng với Dembele

Trước thềm vòng 23 Ligue 1, HLV Luis Enrique thừa nhận với truyền thông rằng PSG đang theo dõi sát sao thể trạng của Ousmane Dembele để tránh nguy cơ chấn thương dài hạn. Ngoài Quả bóng vàng 2025, Enrique thừa nhận PSG gặp khó trong việc xoay tua lực lượng vì không đủ nhân sự khỏe mạnh.

Pochettino được dự đoán rời ĐT Mỹ sau World Cup

Bình luận trên Goal, cựu danh thủ bóng đá Mỹ Tab Ramos khẳng định HLV Mauricio Pochettino chắc chắn sẽ chia tay ĐT "Xứ sở cờ hoa" sau World Cup 2026. Thời gian qua, truyền thông Anh đồn đoán Tottenham đang cân nhắc về khả năng tái hợp nhà cầm quân 53 tuổi.

Họp báo Everton - MU: Carrick tán dương David Moyes, tiết lộ về Mount - De Ligt
Họp báo Everton - MU: Carrick tán dương David Moyes, tiết lộ về Mount - De Ligt

HLV Michael Carrick có những cập nhật về tình hình chấn thương của Mason Mount và De Ligt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/02/2026 02:26 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN