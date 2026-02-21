Tin mới nhất bóng đá sáng 21/2: Sao MU bất ngờ ca ngợi Amorim

Sao MU ca ngợi Amorim

Trả lời phỏng vấn DAZN, Matheus Cunha đã gửi lời tri ân tới cựu HLV trưởng Ruben Amorim, người bị MU sa thải đầu tháng 1. Theo tiền đạo người Brazil, nhà cầm quân 40 tuổi cũng đóng góp không nhỏ vào thành công hiện tại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick:

Cunha tri ân HLV Amorim

"Tôi luôn biết ơn tất cả những gì Ruben đã làm. Tôi nghĩ rằng khi mọi thứ thay đổi, người ta rất dễ nhìn nhận quá khứ chỉ toàn là vấn đề, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại; ông ấy là một người tuyệt vời. Nhiều cầu thủ mới gia nhập CLB vì ông ấy, vì vậy tôi nghĩ ông ấy cũng đóng vai trò lớn trong thành công mà chúng ta đang có hiện nay.

Áp lực để chiến thuật của Amorim thành công quá lớn đến nỗi chúng tôi quên mất bối cảnh tổng thể đơn giản như thế nào và quá tập trung vào mặt tiêu cực".

McTominay lên tiếng về tương lai

Trên Il Corriere dello, Scott McTominay đã cam kết tương lai với Napoli và phủ nhận những tin đồn chuyển nhượng suốt thời gian qua, bao gồm cả tin được đội bóng cũ MU liên hệ: “Người đại diện của tôi chưa liên lạc với bất kỳ ai về tương lai của tôi.

Anh ấy chỉ nói chuyện với tôi và với câu lạc bộ chứ chưa nói gì với báo chí cả. Tôi vô cùng hạnh phúc ở Napoli. Tôi là cầu thủ của Napoli; đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Tương lai rất quan trọng và tôi có thể thấy mình ở Napoli trong thời gian dài".

Simeone không chắc chắn về tương lai của Alvarez

Trả lời truyền thông trước vòng 25 La Liga, HLV Diego Simeone khẳng định ông "không thể hiểu được" suy nghĩ của Julian Alvarez trước những đồn đoán về tương lai tiền đạo nào. Thời gian qua, báo chí Tây Ban Nha rộ lên thông tin Barcelona rất quan tâm tới Alvarez và xác định anh là mục tiêu hàng đầu thay thế Robert Lewandowski.

PSG thận trọng với Dembele

Trước thềm vòng 23 Ligue 1, HLV Luis Enrique thừa nhận với truyền thông rằng PSG đang theo dõi sát sao thể trạng của Ousmane Dembele để tránh nguy cơ chấn thương dài hạn. Ngoài Quả bóng vàng 2025, Enrique thừa nhận PSG gặp khó trong việc xoay tua lực lượng vì không đủ nhân sự khỏe mạnh.

Pochettino được dự đoán rời ĐT Mỹ sau World Cup

Bình luận trên Goal, cựu danh thủ bóng đá Mỹ Tab Ramos khẳng định HLV Mauricio Pochettino chắc chắn sẽ chia tay ĐT "Xứ sở cờ hoa" sau World Cup 2026. Thời gian qua, truyền thông Anh đồn đoán Tottenham đang cân nhắc về khả năng tái hợp nhà cầm quân 53 tuổi.