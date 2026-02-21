“Nữ thần làng chạy” Loan Barbie muốn chinh phục 42km, bật mí cách giữ thể lực ngày Tết

Loan Barbie (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Loan) là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng chạy bộ trong nước. Nữ y tá mê chạy bộ thường xuyên tham gia các buổi chạy dài, chạy nhóm và nhiều giải chạy phong trào từ 5km, 10km đến half marathon (21km).

Với nhan sắc nổi bật, nước da trắng sáng cùng phong cách thời trang đầy khỏe khoắn, nóng bỏng, Loan Barbie gây “sốt” các giải đấu mình tham gia. Cô được ví von là “nữ thần làng chạy” hay “y tá chạy bộ”.

Năm 2026 này, Loan Barbie lên kế hoạch tham gia hơn 13 giải chạy bộ trong nước. Cô nàng mong muốn trải nghiệm thêm nhiều cung đường mới và thử thách bản thân ở những cột mốc cao hơn.

Đặc biệt, nữ y tá xinh đẹp cho biết mục tiêu trọng tâm trong năm nay của cô là chinh phục cự ly trail (chạy địa hinh) 42km, một thử thách đòi hỏi thể lực, sức bền, ý chí vững vàng và cả sự chuẩn bị thật nghiêm túc. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, Loan Barbie chia sẻ cô đã lên một kế hoạch chu đáo, trong đó có việc tập luyện trong những ngày Tết.

“Tôi sẽ tập trung xây dựng nền tảng sức bền, tăng dần cự ly và độ dốc, rèn sức mạnh cơ chân, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về dinh dưỡng và phục hồi. Bên cạnh đó, tinh thần không bỏ cuộc và sự kỷ luật trong tập luyện chính là “vũ khí” quan trọng nhất, cũng là điểm mạnh của tôi”.

“Ngày thường, tôi đã hạn chế các món nhiều dầu mỡ nên ngày Tết cũng không khác biệt quá nhiều. Tôi duy trì thói quen chạy 5km mỗi ngày để vừa giữ được thể trạng, vừa yên tâm thưởng thức trọn vẹn những món ngon truyền thống của ngày Tết dân tộc”.

“Tôi cho rằng ngày Tết, bạn không cần đặt nặng cường độ hay thành tích, chỉ cần có thể thao nhẹ nhàng mỗi ngày để cơ thể được vận động đều đặn và giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc là rất tốt rồi”, người đẹp cho biết.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Loan Barbie sẽ bước vào giai đoạn tập trung nâng cao thể lực, tích lũy sức bền và trải nghiệm nhiều cung đường mới cũng như tham gia hàng loạt giải chạy.

“Thể thao đã mang đến cho tôi rất nhiều thay đổi, khó có thể kể hết. Rõ rệt nhất là sức khỏe, điều mà cơ thể tôi cảm nhận được mỗi ngày. Bên cạnh đó, cách suy nghĩ và lối sống của tôi cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, đơn giản hơn và biết trân trọng bản thân nhiều hơn”.

May mắn của tôi là có được sự ủng hộ và cổ vũ khi tập luyện thể thao từ gia đình, giúp tôi vẫn có thể dành ra 1–2 giờ mỗi ngày để tập luyện. Ngoài chạy bộ, tôi vẫn tiếp tục duy trì chơi pickleball như một cách làm mới việc tập luyện, tăng thêm hứng thú và giúp cơ thể được vận động linh hoạt, cân bằng hơn”, Loan Barbie nói thêm.