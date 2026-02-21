Video tennis Alcaraz - Rublev: Bùng nổ break-point, chính thức thành cựu vương (Qatar Open)

Chạm trán Andrey Rubev, tưởng chừng Carlos Alcaraz sẽ trải qua set đầu dễ dàng nhờ break-point ở game 5. Dù vậy, tay vợt người Nga thi đấu xuất thần ở những game sau để tạo nên màn rượt đuổi điểm số gay cấn với "Tiểu Nadal".

Alcaraz ghi danh vào chung kết Qatar Open

Kết quả, Rubev đoạt 2 break-point, Alcaraz giành thêm 1 break-point để kéo set đầu vào tie-break. Trong màn "đấu súng" cân não này, Alcaraz là người bản lĩnh hơn để thắng 7-3.

Bước sang set 2, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến "cơn mưa" break-point giữa 2 tay vợt. Rubev có 2 lần bẻ game cầm giao bóng của Alcaraz, nhưng hạt giống số 1 còn xuất sắc với 3 break-point, trong đó có điểm số quyết định ở game 10 để khép lại set đấu hấp dẫn với tỷ số 6-4.

Chung cuộc, Alcaraz thắng 2-0 (tỷ số các set: 7-6, 6-4), qua đó chính thức biến Rublev thành cựu vương Qatar. Bản thân anh cũng ghi danh vào chung kết và chạm trán người thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Arthur Fils và Jakub Mensik.