Arteta không lo Arsenal sa sút, tân HLV Tottenham tự tin thắng với 13 cầu thủ lành lặn

Arsenal chững lại, Man City áp sát

Arsenal từng nắm lợi thế lớn trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004. Tuy nhiên, những cú sảy chân liên tiếp khiến đội bóng thành London để Manchester City thu hẹp khoảng cách xuống còn 5 điểm.

Man City hiện còn một trận chưa đấu và sẽ tiếp Arsenal trong trận cầu then chốt vào tháng 4. Nếu đoàn quân của HLV Pep Guardiola thắng toàn bộ 12 trận còn lại, họ sẽ lên ngôi bất chấp kết quả của Arsenal.

Đây là kịch bản không dễ chấp nhận với HLV Mikel Arteta, người từng chứng kiến Arsenal hụt hơi trước Man City trong các cuộc đua vô địch năm 2023 và 2024. “Pháo thủ” đã về nhì ba mùa liên tiếp và những cú vấp gần đây tiếp tục đặt dấu hỏi về bản lĩnh của đội bóng.

“Chúng tôi phải tự viết nên số phận của mình”

Dù vậy, Arteta tin rằng các học trò đủ khả năng chịu đựng áp lực nếu biết nắm bắt cơ hội: “Tôi đã thấy một phản ứng rất mạnh mẽ một lần nữa. Khi bạn mất điểm ở cú chạm bóng cuối cùng của trận đấu, theo cách không ai lường trước được, thì thực sự chẳng ai có thể hiểu nổi. Nhưng đó là bóng đá.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng ta không thể làm gì với những gì đã xảy ra. Điều quan trọng là chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Đó là một chương đã khép lại. Ở chương 27, chúng tôi hòa Wolves. Còn chương tiếp theo là việc chúng tôi sẽ tự viết nên số phận của mình như thế nào".

Arsenal đã đánh rơi lợi thế ở hai trận gần nhất, hòa 1-1 với Brentford và 2-2 trước đội cuối bảng Wolves. Trận hòa Wolves đặc biệt đáng tiếc khi họ dẫn trước hai bàn nhưng để gỡ hòa ở phút bù giờ sau tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn David Raya và hậu vệ Gabriel Magalhaes, tạo điều kiện cho Tom Edozie ghi bàn.

Arteta thừa nhận: “Phản ứng ngay lập tức là rất khó khăn. Đó là một cú sốc thực sự. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng không thể và giờ phải bước tiếp. Nhưng chúng tôi có định hướng rõ ràng. Chúng tôi phải sống với hiện tại. Hiện tại rất đẹp, chúng tôi đang ở đúng vị trí mình mong muốn tại mọi đấu trường".

Derby Bắc London trong bối cảnh đặc biệt

Cuối tuần này, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Tottenham Hotspur trong trận derby Bắc London. Phong độ của Arsenal không tốt khi họ chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất tại giải quốc nội. Tuy nhiên, Tottenham còn gặp khó hơn với 8 trận liên tiếp không thắng, hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Đội bóng này vừa sa thải Thomas Frank và bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền.

Dù từng thắng Tottenham 4-1 hồi tháng 11, Arteta vẫn thận trọng: “Tôi nghĩ điều này đã xảy ra với chúng tôi bảy lần ở mùa giải này rồi. Chúng tôi sẽ có khả năng thích nghi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những gì chúng tôi phải làm để giành chiến thắng.

Đây là trận đấu tiếp theo của chúng tôi và là trận mà chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi. Chúng tôi phải thể hiện đúng đẳng cấp vào Chủ nhật".

Igor Tudor: “Tôi không ở đây để tận hưởng”

Phía đối diện, HLV Igor Tudor thẳng thắn chia sẻ ông không đến Tottenham để "tận hưởng" công việc: “Tôi không tận hưởng vì tôi không đến đây để tận hưởng, tôi đến đây để làm việc. Cảm giác tận hưởng chỉ đến trong khoảnh khắc đầu tiên, sau đó là công việc phải làm. Được ở đây là một vinh dự tại CLB tuyệt vời này. Tôi đang rất tập trung để làm những điều đúng đắn mà CLB, đội bóng và người hâm mộ cần. Tôi tập trung vào điều đó chứ không nghĩ nhiều đến chuyện tận hưởng”.

Mặt khác, Tudor xác nhận Tottenham chỉ có 13 cầu thủ đủ thể lực cho trận gặp Arsenal do hàng loạt ca chấn thương. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn tự tin khẳng định có thể giúp đội bóng giành chiến thắng: “Đây là một thời điểm rất đặc biệt, như các bạn biết, tình huống rất hiếm khi có tới mười cầu thủ chấn thương, trong đó nhiều ca nặng. Chúng tôi tập luyện với 13 cầu thủ. Mọi thứ là như vậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ có 13 người và như thế là đủ để đạt được điều mình muốn vào Chủ nhật".

Vị chiến lược gia người Croatia nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là xây dựng tinh thần chiến đấu: “Chúng tôi phải trở thành một tập thể với tinh thần chiến đấu đúng nghĩa, một đội bóng sẵn sàng chịu đựng, bởi chúng tôi cần phải chịu đựng. Phải chiến đấu, phải chạy, phải có tâm thế đúng đắn".

Ông cũng tin rằng kinh nghiệm từng giúp các đội bóng vượt khó tại Italy có thể được áp dụng tại Tottenham: "Tất cả phụ thuộc vào cách bạn giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Không dễ dàng, nhưng vẫn có thể làm được".