Dự đoán tỉ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Man City quyết giữ mạch thắng

Chelsea - Burnley, 22h, 21/2, vòng 27 Ngoại hạng Anh

Chelsea sẽ được thi đấu trên sân nhà ở vòng 27 Ngoại hạng Anh và đối thủ của họ là Burnley. Hai đội đang ở hai đầu của cuộc chiến. Chelsea đang ở vị trí thứ 5 và chỉ kém 1 điểm so với MU. Trong khi đó, Burnley xếp thứ 19/20. Họ cách nhóm an toàn tới 9 điểm.

Burnley sẽ gặp khó tại Stamford Bridge

Điều đó đồng nghĩa với việc Burnley phải nỗ lực hết mình mới có cơ hội ở lại với hạng đấu cao nhất của Anh. Về mặt lực lượng, Chelsea chỉ thiếu Cucurella là cầu thủ thường xuyên thi đấu. Còn lại, những cái tên như Colwill, Gittens hay Essugo rất ít thi đấu trong mùa giải này.

Về phía đội khách, họ thiếu khá nhiều cầu thủ quan trọng như Amdouni, Broja, Roberts, Cullen, Tuanzebe. Đó sẽ là bất lợi không hề nhỏ cho đội khách. Có một thống kê rất thú vị là Chelsea toàn thắng trong 3 lần làm khách của Burnley, nhưng khi họ làm chủ nhà, "The Blues" lại để hòa 2 trận liên tiếp.

Đối với Burnley, một điểm là rất quý giá. Còn với Chelsea, không thắng vào lúc này là cực kỳ nguy hiểm cho cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Hai đội chắc chắn sẽ cống hiến hết mình và đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ có được 3 điểm.

Dự đoán tỉ số: Chelsea 3-1 Burnley

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Burnley: Dubravka; Laurent, Worral, Esteve; Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming

Man City - Newcastle, 3h, 22/2, vòng 27 Ngoại hạng Anh

Một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của vòng 27 Ngoại hạng Anh là trận chiến giữa Man City và Newcastle tại sân Etihad. Đây là giai đoạn rất nhạy cảm bởi thầy trò Pep Guardiola đang cần giành trọn 3 điểm để chính thức rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Man City toàn thắng trước Newcastle trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh trong 15 năm qua

Trong khi đó, đội khách đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém 6 điểm so với nhóm có thể được dự cúp châu Âu. Newcastle sẽ bất lợi hơn về mặt thể lực khi vừa phải làm khách tại Azerbaijan ở Champions League hồi giữa tuần. Trận thắng 6-1 ấy khiến Newcastle tiêu tốn không ít thể lực.

Phong độ của Man City đang khá tốt khi họ đang bất bại 7 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường, trong đó thắng 6 trận. Newcastle cũng mới cải thiện phong độ với chuỗi 3 trận thắng sau chuỗi 3 trận thua trước đó.

Năm nay, Man City và Newcastle khá là "duyên nợ". Man City toàn thắng 2 lượt trận tại League Cup nhưng lại thua Newcastle trong trận lượt đi. Một điểm đáng chú ý là Man City đang có chuỗi 16 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh.

Về mặt lực lượng, Newcastle cũng thua thiệt hơn khi mất con át chủ bài ở tuyến giữa, Bruno Guimaraes. Schar, Wissa, Livaramento không thể thi đấu cũng là cơn đau đầu của HLV Howe. Trong khi đó, Man City chỉ còn 3 cầu thủ chấn thương là Doku, Gvardiol và Kovacic.

Dự đoán tỉ số: Man City 2-0 Newcastle

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly; Cherki, Haaland, Semenyo.

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon.