Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 15/12: Điền kinh, bơi hẹn bùng nổ
(Tin thể thao, tin SEA Games) Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 15/12 với nhiều kỳ vọng tại SEA Games 33, tâm điểm là chung kết bóng chuyền nữ gặp Thái Lan, cùng các nội dung quan trọng ở bơi lội, điền kinh, cử tạ, wushu và bắn súng.
Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 15/12 với hành trang là 35 HCV sau 5 ngày thi đấu ấn tượng. Điểm nhấn lớn nhất là trận chung kết bóng chuyền nữ với Thái Lan lúc 17h30, nơi các cô gái Việt Nam đứng trước cơ hội chinh phục đỉnh cao lịch sử.
Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng tranh tài 400m tự do nam, Phạm Thanh Bảo tiếp tục thi đấu 50m ếch, cùng nhiều nội dung chung kết hứa hẹn huy chương cho bơi lội Việt Nam.Ở điền kinh, Nguyễn Thị Oanh hướng tới 10.000m nữ, Quách Thị Lan xuất hiện ở 400m rào, bên cạnh các nội dung tiếp sức và cự ly trung bình.Ngoài ra, cử tạ, wushu và bắn súng tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm thành tích, giúp Việt Nam duy trì đà thăng hoa tại SEA Games 33.
(Tin thể thao, tin SEA Games) SEA Games 2025 ghi dấu mốc lịch sử khi Quah Ting Wen giành HCV 100m bơi bướm nữ, chạm huy chương thứ 63 trong sự nghiệp,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/12/2025 00:39 AM (GMT+7)