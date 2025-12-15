Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 15/12: Điền kinh, bơi hẹn bùng nổ

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 15/12 với hành trang là 35 HCV sau 5 ngày thi đấu ấn tượng. Điểm nhấn lớn nhất là trận chung kết bóng chuyền nữ với Thái Lan lúc 17h30, nơi các cô gái Việt Nam đứng trước cơ hội chinh phục đỉnh cao lịch sử.

Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng tranh tài 400m tự do nam, Phạm Thanh Bảo tiếp tục thi đấu 50m ếch, cùng nhiều nội dung chung kết hứa hẹn huy chương cho bơi lội Việt Nam.Ở điền kinh, Nguyễn Thị Oanh hướng tới 10.000m nữ, Quách Thị Lan xuất hiện ở 400m rào, bên cạnh các nội dung tiếp sức và cự ly trung bình.Ngoài ra, cử tạ, wushu và bắn súng tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm thành tích, giúp Việt Nam duy trì đà thăng hoa tại SEA Games 33.