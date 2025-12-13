Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City như "xe ủi" sau Giáng sinh, Arsenal bất an

Arsenal bất an

Huyền thoại Thierry Henry tỏ ra đặc biệt quan ngại trước hình ảnh nhiều cầu thủ Arsenal gục xuống sân trong nỗi thất vọng sau bàn thua muộn trong thất bại 1-2 trên sân của Aston Villa ở vòng 15 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.

Phát biểu trên CBS Sports, cựu tiền đạo người Pháp nói: “Khi Arsenal để thủng lưới ở cuối trận, tất cả đều đổ gục xuống như thể vừa đánh mất điều gì đó rất lớn. Nhưng thực tế là bạn chỉ thua một trận đấu. Cũng giống như khi thắng một trận, điều đó không có nghĩa bạn sẽ vô địch tất cả. Arsenal chỉ thua một trận sân khách trước Aston Villa, vậy mà phản ứng lại giống như họ vừa mất nhiều hơn thế”.

Arsenal đã bị Man City và Aston Villa áp sát

Theo quan điểm của Henry, Arsenal cần nhận thức rằng đó chỉ là một trận đấu trong mùa giải Ngoại hạng Anh kéo dài 38 vòng, tương đương 2,63% chặng đường. Sau 3 mùa liên tiếp về nhì và không thể chạm tay vào chức vô địch, những gì xảy ra tại Villa Park có thể cho thấy “Pháo thủ” cần một góc nhìn tỉnh táo hơn.

Nhưng cũng có thể chính sự tỉnh táo ấy đã khiến các cầu thủ Arsenal suy sụp. Họ hiểu rằng mình không chỉ đánh rơi một trận đơn lẻ. Sau khi bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách lên gần hai chữ số với nhóm bám đuổi, thành tích chỉ 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất đã mở ra cánh cửa để Man City rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm. Và Man City đã tận dụng ngay, dễ dàng đánh bại Sunderland 3-0 chỉ vài giờ sau đó.

Nếu có điều gì khiến Arsenal bất an, thì đó chính là danh tính của đội đang bám đuổi họ. Man City từ lâu đã nổi tiếng là “kẻ bám đuổi đáng sợ” trong các cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nhiều năm qua.

Man City là “Vua nước rút”

Trong 9 mùa giải trọn vẹn của HLV Pep Guardiola tại Man City, họ chỉ 3 lần không thực sự cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh. Đó là mùa 2016/17 khi HLV Pep Guardiola lần đầu đến với giải đấu cao nhất xứ sương mù, mùa Liverpool băng băng về đích 2019/20 và mùa 2024/25 gần nhất khi họ xếp thứ ba. Sáu mùa còn lại, Man City đều lên ngôi. Lịch sử cho thấy họ rất thoải mái khi để đối thủ dẫn trước, trước khi tăng tốc và vượt lên ở giai đoạn nước rút.

Man City đang vào guồng

“Chúng tôi đã vô địch Premier League 6 lần, bốn trong số đó là khi vào tháng Một hoặc Hai, chúng tôi còn đang bị dẫn trước. Đội vô địch là đội phát triển xuyên suốt mùa giải”, HLV Pep Guardiola từng nói.

Điều đó từng xảy ra ở mùa 2018/19, khi Man City thắng liền 14 trận cuối để hơn Liverpool đúng 1 điểm. Đến mùa 2022/23, họ bất bại 16 trận từ tháng Hai đến tháng Năm để san bằng rồi vượt qua khoảng cách 8 điểm với Arsenal. Và ngay mùa sau đó, Man City thắng 9 trận liên tiếp để về đích đầu tiên dù bị Arsenal và Liverpool dẫn trước vào tháng Tư.

Đó là những mùa giải “xe ủi”, khi Man City trở nên không thể ngăn cản một khi đã vào guồng. Thống kê cho thấy họ thường bứt phá mạnh mẽ sau nửa đầu mùa giải, đi kèm với sự cải thiện rõ rệt ở hàng thủ, điều HLV Pep Guardiola luôn dùng để vá những lỗ hổng ban đầu và mở đường tới chức vô địch.

Dĩ nhiên, đây không còn là Man City đã bám đuổi và vượt mặt Arsenal năm 2023. Hai phần ba đội hình Man City khi đó đã ra đi, hệ thống vận hành có nhiều thay đổi, nhưng đội chủ sân Etihad vẫn sở hữu những nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm như Ruben Dias, Bernardo Silva, Phil Foden hay Erling Haaland.

Cuộc đua vẫn còn nhiều biến số

Câu hỏi đặt ra là liệu phiên bản Man City hiện tại có đủ bản lĩnh và sự bền bỉ để duy trì guồng quay ấy trong nhiều tháng hay không. Câu trả lời sẽ quyết định việc Arsenal, vẫn được xem là ứng viên số một, có bị kéo vào cuộc đua căng thẳng tới tận vòng cuối, trong nỗ lực chấm dứt 21 năm chờ đợi chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Đây vốn dĩ là mùa giải Man City phải tăng tốc để bù đắp. Việc dự FIFA Club World Cup mùa hè khiến quá trình chuẩn bị của họ bị rút ngắn, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều tân binh cần thời gian hòa nhập. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận của Man City tiết lộ với The Athletic, mọi thứ đều được tính toán khoa học để các học trò của HLV Pep Guardiola đạt điểm rơi phong độ ở giai đoạn cuối.

Trước trận Man City thắng Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu ở Champions League hồi giữa tuần, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh rằng mục tiêu lúc này chỉ là bám sát nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Ông tin rằng đội bóng đang tiến bộ đều đặn và “sẽ có mặt ở đó” khi thời điểm quyết định đến.

Bernardo Silva cũng cho rằng ngưỡng điểm số vô địch mùa này có thể thấp hơn trước, dự đoán cả Man City lẫn Arsenal sẽ còn đánh rơi “khá nhiều điểm” từ nay đến tháng Năm năm sau. “Chúng tôi thường chơi hay hơn ở nửa sau mùa giải. Hy vọng điều đó lặp lại”, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

Man City vẫn chưa đạt vận tốc tối đa, nhưng sự ăn ý trên hàng công giữa Foden, Rayan Cherki, Jeremy Doku và Haaland đang dần hình thành. 11 bàn trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất đã đưa tổng số bàn thắng của họ lên 35 sau 15 trận, nhiều hơn Arsenal 7 bàn.

Ở thời điểm chặng đường 2025/26 mới đi được khoảng 40%, Man City đang áp sát Arsenal. Nếu họ tiếp tục giành chiến thắng trước Crystal Palace ở vòng 16 cuối tuần này, đó sẽ là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới Arsenal rằng hành trình chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh của “Pháo thủ” sẽ không hề dễ dàng.