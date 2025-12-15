Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 15/12: Chờ “vàng 10” từ bóng chuyền nữ

Sau 5 ngày thi đấu sôi động tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đang có một hành trình rất đáng nhớ với 35 HCV, con số phản ánh rõ chiều sâu lực lượng cũng như sự ổn định ở nhiều môn mũi nhọn. Bước sang ngày 15/12, bức tranh tranh tài của thể thao Việt Nam hứa hẹn tiếp tục rực rỡ, với tâm điểm là trận chung kết bóng chuyền nữ gặp Thái Lan, bên cạnh các nội dung then chốt của bơi lội, điền kinh, cử tạ, wushu, bắn súng và nhiều môn khác.

Bóng chuyền nữ đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết, nhưng HCV là điều mà tất cả người Việt Nam muốn

Bóng chuyền nữ, chờ khoảnh khắc lịch sử

Tại nhà thi đấu Huamark, lúc 17h30, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết được mong chờ nhất SEA Games 33, đối đầu chủ nhà Thái Lan, thế lực thống trị khu vực suốt nhiều năm qua.

Việc góp mặt ở chung kết đã là thành công lớn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, nhưng rõ ràng, mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ dừng ở tấm HCB. Sau hành trình ấn tượng từ vòng bảng đến bán kết, đội tuyển cho thấy sự tiến bộ rõ nét về bản lĩnh thi đấu, khả năng tổ chức chiến thuật và chiều sâu đội hình.

Trong lịch sử SEA Games, bóng chuyền nữ Việt Nam nhiều lần tiệm cận “đỉnh vàng” nhưng vẫn thiếu một chút may mắn trước Thái Lan. Ngày 15/12, người hâm mộ kỳ vọng các cô gái Việt Nam sẽ viết nên chương mới, mang về tấm HCV thứ 10 trong lịch sử môn bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games, cột mốc mang ý nghĩa lịch sử cho cả chặng đường dài bền bỉ.

Bơi lội, Huy Hoàng tiếp tục gánh vàng

Đường đua xanh tiếp tục là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam trong ngày 15/12. Nguyễn Huy Hoàng, người đã có HCV 1.500m tự do, sẽ góp mặt ở 400m tự do nam, nội dung anh có nền tảng thể lực và kinh nghiệm vượt trội trong khu vực.

Ngoài ra, Phạm Thanh Bảo, chủ nhân 2 HCV ở các cự ly bơi ếch trước đó tiếp tục tranh tài ở 50m ếch nam, trong khi các nội dung 200m ngửa nam, 200m bướm nam hay 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam đều mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho Việt Nam nếu các kình ngư duy trì phong độ ổn định ở vòng chung kết buổi tối.

Ở nội dung nữ, 800m tự do với sự góp mặt của Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi cũng hứa hẹn mang lại điểm nhấn chuyên môn.

Nguyễn Thị Oanh tranh tài nội dung điền kinh chạy 10.000m

Điền kinh, Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan tìm kiếm HCV

Điền kinh Việt Nam bước vào ngày thi đấu then chốt với hàng loạt nội dung chung kết quan trọng. Tâm điểm vẫn là Nguyễn Thị Oanh, người đã có HCV 5.000m, tiếp tục tranh tài ở 10.000m nữ, cự ly đòi hỏi nền tảng thể lực và ý chí thi đấu bền bỉ, nơi Oanh luôn được đánh giá cao trong khu vực.

Bên cạnh đó, Quách Thị Lan xuất hiện ở 400m rào nữ, nội dung từng giúp cô tạo dựng tên tuổi ở đấu trường SEA Games. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng bứt tốc cuối quãng sẽ là điểm tựa để Lan hướng tới một kết quả tích cực.

Các nội dung như 800m nữ, 3.000m vượt chướng ngại vật nam, 4x100m tiếp sức nữ cũng mở ra thêm hy vọng huy chương cho đoàn Việt Nam.

Cử tạ, wushu, bắn súng, những mũi nhọn quen thuộc

Ở cử tạ, các hạng cân 63kg nữ, 69kg nữ và 79kg nam đều có VĐV Việt Nam góp mặt ở chung kết, trong đó Nguyễn Thị Thủy Tiên và Hoàng Kim Lụa là những cái tên được kỳ vọng tạo bất ngờ.

Wushu tiếp tục là môn “truyền thống vàng” với nhiều nội dung chung kết diễn ra trong ngày, quy tụ các gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền, Nông Văn Hữu…

Ở bắn súng, bộ đôi Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh thi đấu chung kết 10m súng ngắn đồng đội hỗn hợp, hứa hẹn mang về thêm huy chương quý giá cho bảng tổng sắp.