Kết quả bóng đá Brentford - Leeds: Hiệp 2 rượt đuổi nghẹt thở (Ngoại hạng Anh)

Brentford chơi áp đảo Leeds United trong hiệp đấu thứ nhất. "Bầy ong" cầm bóng tới 65%, nhưng lại ít khi tổ chức được các pha hãm thành nguy hiểm.

Leeds đã chơi phòng ngự rất chặt chẽ trong hiệp một để khiến chủ nhà gặp khó. Cụ thể, Brentford chỉ tung ra 3 pha dứt điểm. Điều đáng nói, Leeds không cho pha dứt điểm nào đưa bóng đi lưới nên khiến hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, Brentford duy trì thế trận trên cơ và ghi bàn mở điểm vào phút 70. Henderson là người lập công cho "Bầy ong".

Brentford hưởng niềm vui không được lâu

Leeds không nao núng dù nhận bàn thua. Họ bình tĩnh lên bóng, triển khai lối chơi tạt cánh, đánh đầu và điều đó tạo được hiệu quả vào phút 82. Gnonto treo bóng thuận lợi, Calvert-Lewin bật lên không chiến chuẩn xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Thật tiếc khi đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu, dù cuối trận 2 đội tạo ra thêm những cơ hội ngon ăn. Chung cuộc, Brentford hòa Leeds với tỷ số 1-1.

Tỷ số chung cuộc: Brentford 1-1 Leeds (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Brentford: Henderson 70'

Leeds: Calvert-Lewin 82' (Gnonto)

Đội hình xuất phát:

Brentford: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Hickey, Henderson, Jensen, Lewis-Potter, Ouattara, Janelt, Thiago

Leeds: Perri, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Stach, Amapdu, Tanaka, Gudmundsson, Okafor, Calvert-Lewin