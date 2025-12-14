Nghẹt thở bảng xếp hạng NHA: Arsenal vỡ òa trên ngôi đầu, Liverpool tạm vượt MU

🎉 Arsenal vỡ òa trên ngôi đầu

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không tin rằng, đội cuối bảng Wolverhampton có thể giành điểm khi hành quân tới sân Emirates của Arsenal ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kịch bản không tưởng ấy đã suýt trở thành hiện thực.

Arsenal củng cố ngôi đầu sau trận thắng "hú vía"

Không chỉ bế tắc trong suốt hiệp đấu đầu tiên, Arsenal còn để Wolves gỡ hòa 1-1 đúng vào phút 90. Nếu tỷ số này giữ nguyên, Arsenal chỉ còn hơn Man City 3 điểm. Thậm chí do kém đại diện thành Manchester hiệu số bàn thắng bàn bại (+10 và +16), thầy trò Mikel Arteta sẽ mất ngôi đầu bảng trong trường hợp Man City đánh bại Crystal Palace (21h, ngày 14/12).

Rất may, thảm họa không xảy ra sau khi "Pháo thủ" tìm được bàn ấn định chiến thắng 2-1 đúng vào phút 90+4. Nhờ vậy, họ vẫn chễm chệ ở vị trí số 1 (36 điểm/16 trận), tạm thời nới rộng cách biệt với Man City lên 5 điểm. Tất nhiên, màn trình diễn trên sân Emirates không đủ làm HLV Arteta yên tâm bởi cả 2 pha lập công của Arsenal đều đến từ những tình huống phản lưới nhà.

🔥 Chelsea trở lại top 4, Liverpool tạm vượt MU

Arsenal không phải "ông lớn" duy nhất hưởng niềm vui ở loạt trận vừa qua. Chạm trán đối thủ khó chịu Everton, thầy trò HLV Enzo Maresca giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1 bằng những pha lập công của Cole Palmer và Gusto, qua đó giành chiến thắng 2-0.

Nhờ vậy, họ cũng leo lên hạng 4 (28 điểm/16 trận), chỉ kém đội nhì bảng Man City 3 điểm. Tất nhiên, vị trí này chỉ mang tính chất tạm thời bởi đội xếp sau Crystal Palace (26 điểm/15 trận) có thể vượt mặt Chelsea nếu đánh bại Man City.

Trong khi đó, Liverpool tiếp tục có dấu hiệu hồi sinh khi đánh bại Brighton 2-0, qua đó có trận thắng thứ 2 liên tiếp trên mọi đấu trường. Không chỉ vậy, "Lữ đoàn đỏ" (26 điểm/16 trận) cũng vượt qua MU (25 điểm/15 trận) để chiếm vị trí thứ 6.

📈 Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại