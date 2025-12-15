Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City & Aston Villa tiếp tục bám sát Arsenal

Sau khi Arsenal thắng nghẹt thở trước Wolverhampton trong trận đấu muộn nhất của đêm thứ Bảy, hai đối thủ bám đuổi của họ đều đã có được 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng, dù phong cách lấy điểm của mỗi ứng viên có khác nhau.

Foden và Haaland tiếp tục đưa Man City bám đuổi Arsenal

Cú đúp của Erling Haaland cùng 1 bàn của Phil Foden đã mang về trận thắng 3-0 cho Man City trước Crystal Palace. Trận thắng này của "The Citizens" cũng khiến Palace đứng yên ở vị trí thứ 5 trên BXH và họ lúc này đã bị Liverpool bắt kịp, chỉ xếp trên do hơn hiệu số.

Trong khi đó, Aston Villa 2 lần bị dẫn trước nhưng rốt cuộc đã rời London với 3 điểm sau trận thắng 3-2 trước West Ham. Cú đúp của ngôi sao đang lên Morgan Rogers đã bảo đảm cho Aston Villa không bị bỏ xa bởi 2 đội xếp trên, lúc này Villa vẫn chỉ kém Man City 1 điểm và kém Arsenal 3 điểm, tuy nhiên về hiệu số đội bóng thành Birmingham vẫn là đội bất lợi nhất.

Morgan Rogers mang về 3 điểm nhọc nhằn cho Aston Villa, trước khi đội bước vào loạt trận đầy cam go

Giờ sẽ là lúc Aston Villa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đua: 3 đại chiến liên tiếp. MU, Chelsea và Arsenal sẽ là 3 đối thủ tiếp theo của HLV Unai Emery và các học trò.

Cũng ở vòng đấu này, trận derby Đông Bắc đầu tiên ở Premier League sau 9 năm đã kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Sunderland trước Newcastle. Nick Woltemade đánh đầu tung lưới nhà ở đầu hiệp 2 đã khiến Newcastle vẫn chôn chân ở nửa dưới BXH với vị trí thứ 12, bằng điểm Tottenham sau khi Tottenham thua tan nát 0-3 trước Nottingham Forest.

Sunderland và Liverpool cùng thắng vòng này khiến 2 đội đã bằng điểm Crystal Palace dù Palace vẫn có hiệu số tốt hơn. Tuy nhiên đêm thứ Hai này (3h, 16/12) sẽ là lúc MU có cơ hội vươn lên cả 3 đội để chiếm top 5 nếu thắng Bournemouth.

BXH Premier League sau ngày 14/12