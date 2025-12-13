Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wolves: Cuộc chiến không cân sức (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 14/12 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Wolves (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Wolves Wolves Điểm Raya White Timber Hincapie Lewis Skelly Odegaard Norgaard Rice Saka Eze Gyokeres Điểm Johnstone Krejci Agbadou Toti Tchatchoua Gomes Andre Wolfe Lopez Arokodare Strand Larsen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Wolves Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, White, Timber, Hincapie, Lewis Skelly, Odegaard, Norgaard, Rice, Saka, Eze, Gyokeres Johnstone, Krejci, Agbadou, Toti, Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe, Lopez, Arokodare, Strand Larsen

Cuộc chiến không cân sức

Arsenal đã bị giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch khi thua 1-2 trên sân của Aston Villa ở vòng đấu trước. Kết quả đó giúp cả Aston Villa lẫn Man City áp sát “Pháo thủ” trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều này đồng nghĩa đoàn quân của HLV Mikel Arteta hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí thứ ba nếu mọi thứ diễn biến bất lợi vào cuối tuần này.

Sẽ là cú sốc cực lớn nếu Arsenal sảy chân trên sân nhà, bởi đối thủ của họ chỉ là Wolves đang trên đường trở thành đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League. Với vỏn vẹn 2 điểm sau 15 trận (trung bình 0,13 điểm/trận), “Bầy sói” nhiều khả năng kết thúc mùa giải với chỉ 5 điểm, vượt xa “kỷ lục buồn” 11 điểm của Derby County ở mùa 2007/08. Đoàn quân của HLV Rob Edwards hiện kém tới 13 điểm so với nhóm an toàn.