Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wolves: Cuộc chiến không cân sức (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Arsenal

(3h, 14/12, vòng 16) Arsenal tiếp đón Wolves trên sân Emirates trong cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng và đội bét bảng Premier League.

   

Premier League | 3h, 14/12 | SVĐ Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wolves: Cuộc chiến không cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wolves: Cuộc chiến không cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
Wolves
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wolves: Cuộc chiến không cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, White, Timber, Hincapie, Lewis Skelly, Odegaard, Norgaard, Rice, Saka, Eze, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wolves: Cuộc chiến không cân sức (Ngoại hạng Anh) - 1
Johnstone, Krejci, Agbadou, Toti, Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe, Lopez, Arokodare, Strand Larsen

Cuộc chiến không cân sức

Arsenal đã bị giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch khi thua 1-2 trên sân của Aston Villa ở vòng đấu trước. Kết quả đó giúp cả Aston Villa lẫn Man City áp sát “Pháo thủ” trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều này đồng nghĩa đoàn quân của HLV Mikel Arteta hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí thứ ba nếu mọi thứ diễn biến bất lợi vào cuối tuần này.

Sẽ là cú sốc cực lớn nếu Arsenal sảy chân trên sân nhà, bởi đối thủ của họ chỉ là Wolves đang trên đường trở thành đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League. Với vỏn vẹn 2 điểm sau 15 trận (trung bình 0,13 điểm/trận), “Bầy sói” nhiều khả năng kết thúc mùa giải với chỉ 5 điểm, vượt xa “kỷ lục buồn” 11 điểm của Derby County ở mùa 2007/08. Đoàn quân của HLV Rob Edwards hiện kém tới 13 điểm so với nhóm an toàn.

8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/12/2025 18:19 PM (GMT+7)
