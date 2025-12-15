Nóng: Chelsea có thể sa thải HLV Maresca vì bài phát biểu gây sốc

⚽ Palmer và Gusto nổ súng, Chelsea tìm lại cảm giác chiến thắng

Sau chuỗi 4 trận không thắng, Chelsea cuối cùng cũng giải tỏa áp lực bằng chiến thắng trước Everton tại Stamford Bridge. Trước đó, "The Blues" chỉ có hai trận hòa với Arsenal và Bournemouth, xen kẽ là các thất bại trước Leeds và Atalanta.

Chelsea giải cơn khát chiến thắng trước Everton

Trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương, Cole Palmer mở tỷ số ở phút 21 khi tận dụng đường chuyền của Malo Gusto, dứt điểm lạnh lùng hạ gục Jordan Pickford.

Đến cuối hiệp một, chính Gusto nhân đôi cách biệt sau pha căng ngang “ngọt như mía lùi” của Pedro Neto. Everton cũng có những thời điểm gây sóng gió, đáng chú ý là cú sút dội cột của Iliman Ndiaye cuối trận, nhưng Chelsea vẫn bảo toàn được chiến thắng quý giá trên sân nhà.

🎙️ Phát ngôn sau trận khiến Maresca “gây bão”

Niềm vui chiến thắng chưa kịp lắng xuống thì HLV Maresca đã khiến dư luận xôn xao với những chia sẻ sau trận.

Trong buổi họp báo, HLV người Italia gây bất ngờ: “Đây là lý do tôi luôn khen ngợi các cầu thủ. Với rất nhiều vấn đề, họ vẫn thể hiện rất tốt sau một tuần đầy phức tạp. Kể từ khi tôi đến đây, 48 giờ vừa qua là tệ nhất, vì có nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi”.

Ông tiếp tục nhấn mạnh niềm vui dành cho Malo Gusto và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể “những người không ủng hộ” là ai, Maresca khẳng định ông “yêu các CĐV Chelsea”, càng khiến nhiều người nghi ngờ rằng lời phàn nàn ấy hướng về thượng tầng CLB.

“Tôi yêu các CĐV và rất hạnh phúc với họ”, Maresca nói thêm, nhưng sự mập mờ ấy lại càng làm mọi chuyện thêm… căng.

Tờ Daily Mail tiết lộ, giới lãnh đạo Chelsea thực sự giận dữ với những phát ngôn thiếu tính kiểm soát của HLV Maresca và sẽ có cuộc làm việc trực tiếp với nhà cầm quân người Italia để làm rõ vấn đề. Hoàn toàn có khả năng Maresca bị sa thải nếu mọi thứ tệ đi trong cuộc làm việc này.

HLV Maresca gây bất ngờ với bài trả lời họp báo

🚨 Maresca nguy cơ mất việc

Cựu tiền vệ Liverpool là Danny Murphy cũng lên tiếng cảnh báo HLV Maresca, rằng ông nên hiểu rõ mình đang làm việc ở đâu. Nên nhớ, Chelsea vốn nổi tiếng “nhẹ tay với cầu thủ, nặng tay với HLV”.

Dưới thời chủ cũ Roman Abramovich, Chelsea đã nhiều lần thay tướng chóng mặt. Nhưng ngay cả kỷ nguyên mới của Todd Boehly, CLB vẫn chia tay Graham Potter (sau chưa đầy 7 tháng) và Mauricio Pochettino (sau đúng một mùa).

Phát biểu trên chương trình Match of the Day của BBC, Murphy thẳng thắn: “Ông ấy phải cẩn thận. Bạn phải hiểu rõ CLB và ông chủ mình đang làm việc cùng. Đây là cơ hội tuyệt vời để dẫn dắt một đội bóng lớn, nhất là khi trước đó ông ấy mới chỉ huấn luyện Leicester”.

Murphy nói thêm: “Bóng đá rất khắc nghiệt. Đây là những ông chủ tỷ phú, và nếu họ cảm thấy HLV đang ‘đá xoáy’ mình qua truyền thông, mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp. Maresca đang có cơ hội lớn để thành công với Chelsea. Có lẽ, đôi lúc… nên chọn thời điểm để im lặng”.

HLV Maresca gặt hái thành công lớn tại Chelsea, nhưng vẫn có nguy cơ bị sa thải

🏆 Lịch thi đấu sắp tới: Cơ hội và thách thức song hành

Chelsea sẽ tìm cách nối dài mạch hưng phấn khi làm khách trước Cardiff City – đội dẫn đầu League One – tại tứ kết League Cup vào lúc 3h ngày 17/12 (giờ Hà Nội).

Sau đó, "The Blues" sẽ hành quân đến sân Newcastle ở Premier League, trước khi khép lại năm 2025 bằng hai trận sân nhà liên tiếp gặp Aston Villa (27/12) và Bournemouth (30/12).

Phong độ của Chelsea đang lên, nhưng phát ngôn ngoài sân cỏ của HLV Maresca vẫn là “quả bom hẹn giờ”. Ở Chelsea, thắng chưa chắc đã đủ mà nói đúng, nói khéo đôi khi còn quan trọng hơn.