Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: So tài không khoan nhượng (SEA Games)

SEA Games | 18h30, 14/12 | Thái Lan 0 - 0 Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thái Lan vs Philippines Philippines Điểm Thichanan Sunisa Panittha Kanjanaporn Chatchawan Pitsamai Pluemjai Jiraporn Silawan Saowalak Pattaranan Điểm Olivia Davies Long Moriah Cesar Louise Rebecca Katrina Marie Kristine Beard Racheel Isabella Ramirez Louise Pino Marie Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thái Lan Thái Lan Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Thichanan, Sunisa, Panittha, Kanjanaporn, Chatchawan, Pitsamai, Pluemjai, Jiraporn, Silawan, Saowalak, Pattaranan Olivia Davies, Long Moriah, Cesar Louise, Rebecca, Katrina, Marie, Kristine, Beard Racheel, Isabella, Ramirez Louise, Pino Marie

Chủ nhà có lợi thế

Xét về truyền thống, ĐT nữ Thái Lan tổ chức lối đá chặt chẽ, có kỷ luật cao. Các miếng đánh nhỏ, cự ly trung bình cũng là sở trường của đội chủ nhà. Đây được coi là miếng đánh "kỵ giơ" với chiến thuật bóng dài, bổng của ĐT nữ Philippines. Nếu dứt điểm tốt, ĐT nữ Thái Lan sẽ có cơ hội giành vé vào chung kết.