Milan vs Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Newcastle United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Freiburg vs Borussia Dortmund
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Mainz 05
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Brentford vs Leeds United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Inter Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bologna vs Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Monaco
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Alavés vs Real Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Betis
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: So tài không khoan nhượng (SEA Games)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá SEA Games 33 Bóng đá Thái Lan

(18h30, 14/12, bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng Philippines hoàn toàn có cơ sở để hướng đến mục tiêu gây sốc cho đội chủ nhà.

SEA Games | 18h30, 14/12 |

Thái Lan
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: So tài không khoan nhượng (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: So tài không khoan nhượng (SEA Games) - 1
Philippines
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: So tài không khoan nhượng (SEA Games) - 1
Thichanan, Sunisa, Panittha, Kanjanaporn, Chatchawan, Pitsamai, Pluemjai, Jiraporn, Silawan, Saowalak, Pattaranan
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: So tài không khoan nhượng (SEA Games) - 1
Olivia Davies, Long Moriah, Cesar Louise, Rebecca, Katrina, Marie, Kristine, Beard Racheel, Isabella, Ramirez Louise, Pino Marie

Chủ nhà có lợi thế

Xét về truyền thống, ĐT nữ Thái Lan tổ chức lối đá chặt chẽ, có kỷ luật cao. Các miếng đánh nhỏ, cự ly trung bình cũng là sở trường của đội chủ nhà. Đây được coi là miếng đánh "kỵ giơ" với chiến thuật bóng dài, bổng của ĐT nữ Philippines. Nếu dứt điểm tốt, ĐT nữ Thái Lan sẽ có cơ hội giành vé vào chung kết.

