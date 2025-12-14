Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Philippines: So tài không khoan nhượng (SEA Games)
(18h30, 14/12, bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng Philippines hoàn toàn có cơ sở để hướng đến mục tiêu gây sốc cho đội chủ nhà.
SEA Games | 18h30, 14/12 |
Điểm
Thichanan
Sunisa
Panittha
Kanjanaporn
Chatchawan
Pitsamai
Pluemjai
Jiraporn
Silawan
Saowalak
Pattaranan
Điểm
Olivia Davies
Long Moriah
Cesar Louise
Rebecca
Katrina
Marie
Kristine
Beard Racheel
Isabella
Ramirez Louise
Pino Marie
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà có lợi thế
Xét về truyền thống, ĐT nữ Thái Lan tổ chức lối đá chặt chẽ, có kỷ luật cao. Các miếng đánh nhỏ, cự ly trung bình cũng là sở trường của đội chủ nhà. Đây được coi là miếng đánh "kỵ giơ" với chiến thuật bóng dài, bổng của ĐT nữ Philippines. Nếu dứt điểm tốt, ĐT nữ Thái Lan sẽ có cơ hội giành vé vào chung kết.
