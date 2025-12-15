Người đẹp Kiều Trinh được tặng “hoa tiền”, Thanh Thúy quyết giật HCV bóng chuyền SEA Games

Chiều 14/12 tại nhà thi đấu Huamark Indoor Stadium (Bangkok, Thái Lan), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước Philippines, và để lại nhiều hình ảnh đẹp cả trong lẫn ngoài sân đấu. Tấm vé vào chung kết SEA Games 33 được đổi bằng phong độ áp đảo, cùng những khoảnh khắc giàu cảm xúc từ các “hotgirl” bóng chuyền Việt Nam.

Thanh Thúy và đồng đội đánh bại Philippines trong ngày đấu 14/12

Thắng gọn Philippines, hiên ngang vào chung kết

Đối đầu Philippines ở bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra đội hình mạnh nhất với Trần Thị Thanh Thúy là mũi tấn công chủ lực. Sự luân phiên của hai chuyền hai Lâm Oanh và Kim Thoa giúp lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên linh hoạt, đa dạng và gần như không để đối thủ bắt bài.

Sau ba set đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 (25-17, 25-14, 25-17). Những cú đập uy lực của Thanh Thúy, sự hiệu quả của Kiều Trinh, Bích Thủy hay Như Quỳnh đã khiến Philippines không thể tạo nên bất ngờ. Đây cũng là trận thắng thứ tư liên tiếp của tuyển Việt Nam tại SEA Games 33, đồng thời là lần thứ 4 SEA Games liên tiếp đội góp mặt ở trận chung kết, nâng tổng số lần tranh HCV trong lịch sử lên con số 12.

Tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết gặp Thái Lan, ngày 15/12

Kiều Trinh gây “sốt”, Thanh Thúy nói thẳng mục tiêu HCV

Sau trận đấu, khán đài Huamark vẫn chưa hạ nhiệt. Rất đông cổ động viên Việt Nam nán lại để chụp ảnh, xin chữ ký và tặng quà cho các tuyển thủ. Đặc biệt, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh trở thành tâm điểm khi được người hâm mộ tặng những bó hoa đặc biệt có hình… “đồng tiền”, như một cách chúc mừng đầy hài hước và yêu mến. Khoảnh khắc Kiều Trinh được mẹ ôm hôn sau chiến thắng càng khiến bầu không khí thêm ấm áp, xúc động.

Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy, ngôi sao số một của đội tiếp tục là cái tên được săn đón nhiều nhất. Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan sau trận, chủ công cao 1m93 không giấu quyết tâm: “Mục tiêu mà tôi và toàn đội mong muốn chính là tấm HCV. Dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Với phong độ toàn thắng và chưa thua set nào, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử. Trận chung kết SEA Games 33 sẽ diễn ra ngày 15/12, và nếu vượt qua chủ nhà Thái Lan, Thanh Thúy cùng đồng đội sẽ chạm tay vào tấm HCV lịch sử, điều mà người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Kiều Trinh nhận nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam có mặt cổ vũ tại Thái Lan

Kiều Trinh nhận bó hoa có hình "đồng tiền" từ chính mẹ ruột

Đối chuyền xinh đẹp rạng rỡ, hạnh phúc trước tình cảm của người hâm mộ và chính mẹ ruột

Thanh Thúy rạng rỡ giữa vòng vây CĐV

Chủ công đội tuyển Việt Nam chụp ảnh cùng khán giả và nhận quà đặc biệt

Thanh Thúy tuyên bố muốn đánh bại tuyển Thái Lan để lần đầu vô địch SEA Games

Chuyền hai Lâm Oanh cũng ký "mỏi tay"

Chuyền hai Kim Thoa cũng nhận nhiều tình cảm từ khán giả