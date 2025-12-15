Sững sờ VĐV Việt Nam 51 tuổi 7 lần dự SEA Games, giật HCV đầu tiên

Ở tuổi 51, khi nhiều người đã rời xa đỉnh cao thể thao, VĐV Nguyễn Văn Dũng vẫn đứng trên sân đấu với đôi tay vững vàng và cái đầu lạnh hiếm thấy. Lần thứ 7 góp mặt tại SEA Games, lão tướng của đội tuyển bi sắt Việt Nam cuối cùng cũng chạm tới khoảnh khắc trọn vẹn nhất sự nghiệp, tấm HCV đầu tiên, một phần thưởng xứng đáng cho hơn hai thập kỷ bền bỉ theo đuổi đam mê.

Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi, giành HCV đầu tiên ở SEA Games 33. Ảnh chụp màn hình

Hành trình 20 năm chờ đợi khoảnh khắc vàng

Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, Nguyễn Văn Dũng đã có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung shooting cá nhân nam môn bi sắt, vượt qua đối thủ Indonesia Stria Topan trong trận chung kết để bước lên ngôi cao nhất. Chiến thắng này mang về thêm 1 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam và giúp bi sắt hoàn thành chỉ tiêu huy chương ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Với cá nhân VĐV Nguyễn Văn Dũng, đây là mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập SEA Games của anh. Trước đó, qua 6 kỳ Đại hội, VĐV sinh năm 1974 đã giành 2 HCB và 4 HCĐ, nhưng HCV vẫn là điều anh luôn đau đáu. Phải đến lần thứ 7, ở tuổi 51, giấc mơ ấy mới thành hiện thực.

Đam mê bắt đầu muộn, nhưng không bao giờ dừng lại

Ít ai biết rằng Nguyễn Văn Dũng đến với bi sắt khá muộn. Anh bắt đầu tập luyện khi đã ngoài 30 tuổi, vào thời điểm phong trào bi sắt ở Việt Nam còn rất mới.

Từ đó đến nay, hơn 20 năm trôi qua, Nguyễn Văn Dũng vẫn miệt mài tập luyện. Dù tuổi tác ngày càng cao, anh chưa bao giờ cho phép mình lơi là: từ rèn lực tay, giữ thăng bằng, cảm giác ném cho đến nghiên cứu chiến thuật. Với anh, bi sắt không chỉ là thi đấu, mà là một phần cuộc sống.

Ngoài Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, bi sắt), Việt Nam còn có "ông chú" khác dự SEA Games là Đào Thiên Hải (47 tuổi, cờ maruk). Đại kiện tướng cờ vua Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở môn cờ maruk, biến thể địa phương dù đã bước qua tuổi 47. Gần 30 năm thi đấu đỉnh cao, anh vẫn là trụ cột của đội tuyển.