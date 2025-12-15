Nhận định bóng đá MU - Bournemouth: "Quỷ đỏ" bay vào top 5 (Ngoại hạng Anh)

Cơ hội lại đến tay Man United

Việc không được dự cúp châu Âu khiến Man United thường xuyên bị xếp đá muộn nhất vòng khi Giáng sinh gần kề. Vòng đấu 16 cũng như vậy. "Quỷ đỏ" tiếp đón Bournemouth trên sân nhà vào lúc 3h sáng ngày 16/12, giờ thi đấu hơi "khó chịu" dành cho những người hâm mộ tại Việt Nam.

Man United sẽ tiếp đón Bournemouth ở vòng 16 Ngoại hạng Anh

Thi đấu muộn nhất vừa có lợi, cũng vừa có hại. Lợi ở điểm là biết được kết quả của những đối thủ cạnh tranh cùng vị trí, nhưng đó cũng trở thành áp lực buộc phải thắng với thầy trò Ruben Amorim. Với kết quả của những trận đấu khác ở vòng 16, Man United đang tạm thời tụt xuống hai bậc (từ 6 xuống 8).

Tuy nhiên, họ chỉ cần giành trọn 3 điểm là tiến thẳng vào Top 5, thậm chí là bằng điểm với đội đứng thứ tư là Chelsea nhưng nhiều khả năng sẽ kém hơn về hiệu số. Thêm một lần nữa, thầy trò Ruben Amorim sẽ được đặt vào tình thế "cờ đến tay", và lần này họ sẽ làm gì?

Đối thủ đang có phong độ không tốt

Trong 3 trận đấu trước phải thi đấu ở khung 3h sáng (giờ Việt Nam), Man United đang thắng 1, hòa 1 và thua 1 trước những đối thủ từ tầm trung trở xuống như Everton, West Ham và Wolves. Bournemouth cũng nằm trong khoảng như vậy.

Với việc bán đi hàng loạt trụ cột hồi hè vừa qua, không ngạc nhiên khi thấy Bournemouth vất vả hơn mùa trước rất nhiều. Mặc dù HLV Iraola được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn nhưng rõ ràng, chất lượng cầu thủ Bournemouth đi xuống rõ rệt.

Sau khởi đầu khá tốt, họ bắt đầu "đuối dần" theo thời gian và không thắng 6 vòng gần nhất, trong đó có 4 thất bại. Chỉ kiếm được 2 điểm/6 vòng, Bournemouth đã rớt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng trước khi trận đấu này diễn ra.

Semenyo là cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công của Bournemouth vào lúc này nhưng "tịt ngòi" kể từ đầu tháng 10 tới nay. Sắp tới, cầu thủ này cũng về đá CAN Cup giống Mbeumo và Diallo của Man United, lúc đó Bournemouth còn khốn khổ hơn nữa.

Cơ hội "đòi nợ" cho "Quỷ đỏ"

Một điểm đáng chú ý là Bournemouth đang có 2 lần liên tiếp thắng 3-0 trước Man United ngay tại Old Trafford. 4 lần chạm trán gần nhất, họ không thua "Quỷ đỏ". Đây là điểm tựa niềm tin cho thầy trò Iraola nhưng cũng là động lực để Man United phấn đấu.

So với mùa giải trước, lối chơi của đội chủ sân Old Trafford đã cải thiện rất nhiều. Trong trận đấu với Wolves, Bruno Fernandes đã tỏa sáng trở lại khi được đẩy lên đá cao hơn. Mbeumo và Cunha đang hòa nhập tốt, trong khi Mason Mount đang dần lấy lại phong độ.

Vấn đề của Man United lúc này là cần phải giữ được sự ổn định cần thiết. Không ai nghĩ họ sẽ mất điểm trước West Ham và Everton trong 2 trận sân nhà trước đó, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đây là cơ hội để Ruben Amorim chứng tỏ bản lĩnh.

Đối thủ đang có phong độ không tốt, chất lượng đội hình tốt hơn hẳn lại được thi đấu trên sân nhà, Man United cần phải thắng và có lẽ sẽ làm được điều đó.

Dự đoán tỉ số: Man United 2-0 Bournemouth

Đội hình dự kiến

Man United: Lammens; Mazraoui, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson