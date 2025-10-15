Thực đơn 3 món thanh đạm cho ngày thu: Ngon miệng, đủ chất và dễ làm

Cá chim chiên

Cá chim là loại thực phẩm chứa nhiều protein chất lượng cao, canxi và phốt pho, giúp tăng cường sức khỏe xương khớp và hỗ trợ tim mạch.

Cách làm:

Cá làm sạch, ướp với rượu nấu ăn và muối khoảng 10 phút, sau đó lau khô rồi chiên lửa nhỏ cho đến khi vàng giòn hai mặt. Khi ăn nóng, cá giữ được lớp da giòn, thịt mềm và thơm nhẹ, rất bắt cơm.

Củ niễng xào thịt

Củ niễng giàu chất xơ, kali và vitamin nhóm B, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp trong tiết trời hanh khô.

Cách làm:

Củ niễng gọt vỏ, chần sơ qua nước sôi để giảm vị chát. Thịt nạc thái sợi, ướp với muối, nước tương, tiêu và ít bột năng. Phi thơm tỏi, cho thịt vào xào săn, sau đó thêm củ niễng, nấm mèo và cà rốt. Nêm muối, bột ngọt, đảo nhanh tay, rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Khổ qua xào trứng

Khổ qua chứa nhiều vitamin C, kali và hoạt chất momordicin, có tác dụng giảm cholesterol và ổn định huyết áp, giúp làm sạch thành mạch máu.

Mẹo giảm vị đắng: Bỏ ruột và màng trắng của khổ qua, thái lát mỏng, trộn muối cho ra nước, rửa sạch rồi để ráo trước khi xào.

Cách làm:

Đánh trứng với chút muối và giấm, chiên sơ rồi trút ra. Phi thơm gừng, tỏi, cho khổ qua vào xào với muối, khi vừa chín thì cho trứng vào đảo đều. Món này giữ được độ giòn và màu xanh đẹp mắt, hương vị thanh mát, dễ ăn.