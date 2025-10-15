Tác phẩm 'rết hình người' ở khu du lịch Trung Quốc gây tranh cãi

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khu danh thắng Wilderness Land (Vương quốc Hoang dã) trưng bày hàng loạt hiện vật theo phong cách huyền ảo. Trong đó, mô hình "rết hình người" thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Mô hình đặc biệt tại khu danh thắng Wilderness Land. Ảnh: Hk01

Một số người nói họ "giật mình tỉnh giấc giữa đêm nếu nhìn thấy tác phẩm này", gọi đây là "tác phẩm xấu xí và đáng sợ". Có ý kiến cho rằng khu thắng cảnh mang "phong cách thế giới kỳ quái" và nên đổi tên thành "Vùng đất phi lý" cho đúng tinh thần.

Tuy nhiên, cũng có du khách lại bày tỏ sự thích thú, cho rằng nơi đây giống như "bước vào thế giới cổ tích". Họ cho rằng mỗi người có gu thẩm mỹ riêng, "không thích thì đừng đi" và nhấn mạnh "sự tồn tại của một khu du lịch nên được quyết định bởi thị trường chứ không phải chỉ theo thị hiếu số đông".

Một trong những hình thù kỳ quái tại công viên. Ảnh: HK01

Đại diện khu danh thắng cho biết Vương quốc Hoang dã do nghệ sĩ Qiao Xiaodao thiết kế, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích dành cho con gái ông, hướng tới không gian "mơ màng và ấm áp". Họ lý giải rằng một số hình ảnh tiêu cực lan truyền trên mạng là do blogger cố tình chỉnh màu khiến không khí trở nên rùng rợn hơn thực tế. Đại diện khu thắng cảnh thừa nhận "một số chi tiết thiết kế có phần phóng đại" nhưng nhiều góc cảnh khác rất đẹp và gợi cảm hứng chụp ảnh.

"Chúng tôi khuyến khích du khách nên tìm hiểu kỹ trước khi tới, để có trải nghiệm phù hợp với sở thích của mình," nhân viên khu du lịch nói.

Khu vực mang hơi hướng cổ tích. Ảnh: HK01