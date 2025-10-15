Cô gái vỡ mộng sau 9 tháng du lịch 22 nước, vỡ òa ngày trở về

Chia sẻ trên Business Insider, Kofman cho biết sau khi chuyển sang làm việc từ xa vào năm 2021, cô cùng bạn trai quyết định bắt đầu một hành trình dài tới nhiều quốc gia trên khắp châu Âu và Mỹ Latinh.

Năm 2021, Dasha Kofman cùng bạn trai du lịch đến 22 quốc gia khắp châu Âu và Mỹ Latinh trong 9 tháng liên tục. Ảnh: BI/Dasha Kofman

"Dù đó là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời, nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra các video miêu tả cuộc sống thú vị của dân du mục kỹ thuật số đăng trên mạng khác xa thực tế.

Hầu như các video chỉ nói về mặt sáng mà không nhắc tới mặt tối của lối sống du lịch toàn thời gian này", Kofman nhấn mạnh. Cô cũng cho biết 9 tháng di chuyển qua 22 quốc gia khắp châu Âu và Mỹ Latinh khiến bản thân nhận ra đây không phải lối sống mà cô mong đợi.

Kofman khẳng định cô sẽ "không bao giờ đi du lịch toàn thời gian nữa".

Theo nữ du khách tới từ New York (Mỹ), khi mới bắt đầu hành trình, nhiều người sẽ thích thú vì được đặt chân đến những miền đất mới. Nhưng sau đó, hầu hết đều muốn tìm kiếm những địa điểm hoặc trải nghiệm giúp họ cảm thấy thoải mái như ở nhà.

"Nếu là những chuyến đi ngắn ngày rồi trở về, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt ở nơi mình vừa đến và thích thú với điều đó, thay vì lưu lại một nơi quá lâu và tìm cách thích nghi, cố gắng coi nơi đó như nhà mình", Kofman cho biết.

Dasha Kofman tiết lộ bản thân không phù hợp với lối sống du mục, nay đây mai đó. Ảnh: BI/Dasha Kofman

Không chỉ là mong muốn tìm kiếm cảm giác thân thuộc, khả năng trang trải cho suốt hành trình dài cũng khiến Kofman và bạn trai không thể tận hưởng chuyến đi như mong đợi.

"Nhiều khi tôi buộc phải chọn mua những món đồ giá rẻ để tiết kiệm chi phí, chấp nhận không thể ghé hết các bảo tàng yêu thích hay thưởng thức ẩm thực địa phương ở những nhà hàng lãng mạn”, nữ du khách chia sẻ.

Cô cho biết thường chỉ mua các suất ăn bình dân vào bữa tối để lót dạ.

Dù đã cố gắng kiểm soát chi tiêu, song Kofman không tránh khỏi những lúc chi tiêu "phóng tay". Hai tuần đầu tiên của chuyến đi, cô đã tới hầu hết các nhà hàng nhất định phải thử theo gợi ý trên mạng tại Paris (Pháp).

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã kéo nữ du khách trở lại và nhắc nhở cô rằng, bản thân đang trong một hành trình không hẹn ngày kết thúc. "Nếu không chi tiêu hợp lý, tôi sẽ sớm trắng tay. Sau 2 tuần ăn uống sang chảnh ở Paris, tôi đã phải sống tằn tiện suốt 3 tuần tiếp theo", Kofman tiết lộ.

Điều tiếp theo khiến Kofman nhận ra mặt tối khi đi du lịch toàn thời gian là việc khó tìm được những người bạn chất lượng như ở quê nhà. Ngay cả khi tìm được "cạ cứng", Kofman cũng chỉ có thể giữ liên lạc từ xa vì họ cũng di chuyển khắp nơi như cô.

"Những vùng đất mới luôn chứa đựng nhiều điều thú vị, nhưng tôi cũng nhớ cảm giác có một không gian riêng tư cố định như ở nhà", Kofman cho biết. Trải qua nhiều đêm trên những chiếc giường không phải của mình, cô gần như "vỡ òa" trong ngày trở về New York.

Nữ du khách nhận ra đi du lịch là điều nên làm, nhưng có nhiều cách để ngắm nhìn thế giới mà không nhất thiết phải bỏ việc, bán nhà và di chuyển toàn thời gian.

Hiện tại, cô thường ra nước ngoài 4 lần/năm, mỗi chuyến đi kéo dài 1-2 tuần. Điều này mang lại cho Kofman cảm giác luôn được di chuyển nhưng không cần phải từ bỏ sự thoải mái như ở nhà, sự nghiệp cùng các mối quan hệ bạn bè thân thiết.