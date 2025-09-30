Thực đơn cơm nhà ngon miệng, nhìn thôi cũng thấy đói bụng

1. Cá đù vàng nướng

Cá đù vàng được sơ chế sạch, khứa dọc sống lưng, ướp gừng, bột ớt, bột thìa là, xì dầu và muối. Sau 30 phút thấm gia vị, cá được cho vào lò nướng 220°C trong 15 phút, rồi hạ nhiệt còn 180°C nướng thêm 10 phút, lấy ra rắc hành lá lên. Thành phẩm là lớp da vàng giòn, thịt cá bên trong mềm ngọt, thơm nức mũi.

2. Gà hầm nấm vàng

Nấm và thịt gà xào sơ, thêm nước rồi hầm khoảng 20 phút. Sau đó cho gia vị, xì dầu vào, om thêm 10 phút, cuối cùng rắc hành lá. Thịt gà săn chắc hòa quyện cùng vị nấm ngọt đậm, tạo thành món hầm ấm bụng và vô cùng đưa cơm.

3. Óc heo luộc cay

Óc heo được sơ chế sạch, luộc sơ với gừng và rượu nấu ăn để khử mùi, sau đó nấu trong nước dùng cay với ớt khô, dầu ớt và hoa tiêu Tứ Xuyên. Khi chín, chan thêm dầu ớt nóng, rắc hành lá và ngò. Thành phẩm béo ngậy, cay tê đặc trưng, đậm chất Tứ Xuyên.

4. Cải bẹ xanh xào mỡ heo

Cải bẹ xanh ngắt bỏ phần già, ngâm nước muối loãng, sau đó xào nhanh với mỡ heo và tỏi băm. Khi rau vừa chín tới, nêm chút muối, thêm ít nước, om khoảng 2 phút. Món rau giữ được độ giòn ngọt tự nhiên, dậy mùi thơm hấp dẫn.

5. Hành tây trộn sống

Hành tây thái sợi mỏng, trộn cùng tỏi băm, gừng băm, xì dầu và giấm, để ngấm gia vị ít nhất 1 tiếng. Món ăn có vị cay hăng nhẹ, xen lẫn chút chua ngọt thanh mát, là món khai vị giải ngán tuyệt vời.