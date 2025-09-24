Thực đơn toàn món dân dã khiến ai nhìn thấy cũng thèm được về nhà ăn cơm
Cơm nhà mẹ nấu luôn có hương vị hấp dẫn và ấn tượng nhất đối với mỗi người. Những bữa cơm chị Diễm Hiền nấu cho các con thường chỉ có 1 món mặn, 1 món rau và hoa quả tráng miệng nhưng rất ngon miệng và luôn được "vét sạch đĩa".
Những mâm cơm nhà của 3 mẹ con chị Diễm Hiền thường không có nhiều món nhưng rất hấp dẫn. Chị Hiền ưu tiên chế biến nhiều loại cá theo nhiều món khác nhau.
Chị Hiền chia sẻ, vì thực phẩm ở quê rất tươi ngon và đa dạng, giá thành rẻ nên chị không phải "đau đầu" nghĩ thực đơn. Chị cũng thường chế biến theo cách dân dã nhưng chính hương vị đó khiến bữa cơm nào chị nấu cũng được 2 con ủng hộ nhiệt tình.
Thịt luộc - Canh cua mồng tơi, mướp - Cà pháo chấm mắm tôm
Mắm kho
Cá chốt kho tiêu - Canh chua tôm bông so đũa
Khô cá lóc - Giò heo hầm măng
Thịt bọc trứng cút sốt cà chua - Khổ qua xào trứng
Cá nâu kho - Canh khoai mỡ nấu với tôm
Chả cá sốt cà - Salad
Thịt kho măng - Canh chua cá phi bông súng
Phèo luộc - Mực xào chua ngọt
Cá sặc trứng muối chiên - Canh chuối
Chân gà hấp hành - Canh bí đỏ thịt bằm
Chim cút rô ti - lòng chim cút xào cải thìa cà rốt
Trứng chiên - Gỏi ốc đắng bắp chuối
Cá úc kho - Canh chua lươn cơm mẻ
Cá lóc đồng muối sả chiên - Ếch xào lá cách
Chả lụa - Canh gà ác hầm thuốc bắc
Lạp xưởng - Rau củ luộc chấm trứng
Hoành thánh chiên - Canh cá rô cải xanh
Trứng cút thịt băm sốt cà chua - Đậu que xào lòng vịt
Chả giò chiên - Canh khoai môn nấu tôm
Cá bóng cát kho tiêu - Canh đuôi heo hầm măng
Cá trê chiên chấm mắm gừng - Mướp xào sò lông
Hột vịt lộn rang me - Canh giò heo hầm rau củ
Tép rang - Canh chua cá úc
Cá đối kho - Canh khổ qua hầm
