Thực đơn toàn món dân dã khiến ai nhìn thấy cũng thèm được về nhà ăn cơm

Những mâm cơm nhà của 3 mẹ con chị Diễm Hiền thường không có nhiều món nhưng rất hấp dẫn. Chị Hiền ưu tiên chế biến nhiều loại cá theo nhiều món khác nhau.

Chị Hiền chia sẻ, vì thực phẩm ở quê rất tươi ngon và đa dạng, giá thành rẻ nên chị không phải "đau đầu" nghĩ thực đơn. Chị cũng thường chế biến theo cách dân dã nhưng chính hương vị đó khiến bữa cơm nào chị nấu cũng được 2 con ủng hộ nhiệt tình.

Thịt luộc - Canh cua mồng tơi, mướp - Cà pháo chấm mắm tôm

Mắm kho

Cá chốt kho tiêu - Canh chua tôm bông so đũa

Khô cá lóc - Giò heo hầm măng

Thịt bọc trứng cút sốt cà chua - Khổ qua xào trứng

Cá nâu kho - Canh khoai mỡ nấu với tôm

Chả cá sốt cà - Salad

Thịt kho măng - Canh chua cá phi bông súng

Phèo luộc - Mực xào chua ngọt

Cá sặc trứng muối chiên - Canh chuối

Chân gà hấp hành - Canh bí đỏ thịt bằm

Chim cút rô ti - lòng chim cút xào cải thìa cà rốt

Trứng chiên - Gỏi ốc đắng bắp chuối

Cá úc kho - Canh chua lươn cơm mẻ

Cá lóc đồng muối sả chiên - Ếch xào lá cách

Chả lụa - Canh gà ác hầm thuốc bắc

Lạp xưởng - Rau củ luộc chấm trứng

Hoành thánh chiên - Canh cá rô cải xanh

Trứng cút thịt băm sốt cà chua - Đậu que xào lòng vịt

Chả giò chiên - Canh khoai môn nấu tôm

Cá bóng cát kho tiêu - Canh đuôi heo hầm măng

Cá trê chiên chấm mắm gừng - Mướp xào sò lông

Hột vịt lộn rang me - Canh giò heo hầm rau củ

Tép rang - Canh chua cá úc

Cá đối kho - Canh khổ qua hầm