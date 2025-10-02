Thực đơn bữa sáng ngon lành đủ chất của mẹ đảm 4 con

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vì mong muốn cả gia đình được ăn những bữa ăn thật ngon, chất lượng, chị Mai Thị Thu Hương luôn tự tay vào bếp mỗi ngày.

Chị Mai Thị Thu Hương, giảng viên đại học tại Hà Nội và là bà mẹ 4 con. Chị Hương tâm sự, chị chỉ thực sự thích nấu ăn sau khi lập gia đình và có con nhỏ. Vì muốn nấu những bữa ăn ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình nên hằng ngày chị luôn dành thời gian để vào bếp.

Do công việc bận rộn, chị thường lên sẵn thực đơn các ngày trong tuần. Cuối tuần, chị sẽ đi chợ và sơ chế sẵn thức ăn sau đó bảo quản trong tủ lạnh.

Buổi sáng thường rất bận nên chị Hương sẽ nghĩ từ tối hôm trước "sáng mai ăn gì?". Sau đó, chị sẽ sơ chế sẵn nguyên liệu để đến sáng hôm sau chỉ cần bày biện và chan nước dùng là xong.

Khi đăng tải bộ ảnh những món ăn sáng ở nhà, chị Hương nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng. Chị Hương chia sẻ, cảm hứng lớn nhất khiến chị yêu bếp chính là được thấy ánh mắt háo hức của các con vào mỗi sáng khi thấy đồ ăn mẹ chuẩn bị. Những bữa ăn được thay đổi món thường xuyên khiến các bạn nhỏ ăn ngon miệng hơn và mỗi khi ai đó hỏi các con luôn tự hào khoe là mẹ tớ nấu ăn đỉnh lắm.

Phở bò

Canh cá rô đồng

Bún bò Huế

Bún bề bề

Bún thang

Bún riêu cua đồng

Bún ngan măng

Bún hải sản

Bún hải sản chua cay

Bún trộn thịt nướng

Bún trộn nước tương

Bún ngan trộn

Bánh canh phồng tôm

Bún bò trộn

Bún ốc

Phở tôm hùm

Phở gà

Bún thang

