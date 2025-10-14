30 bữa cơm nhà ngon miệng cả tháng không trùng món
Nhờ biết cách sắp xếp thời gian và khéo léo khi nấu, chị Hà không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành những mâm cơm "vạn người mê".
Chị Phạm Thị Thu Hà (Hà Nội) là giảng viên đại học và là mẹ của 2 cậu con trai. Chị Hà tâm sự, trước đây chị không thực sự thích vào bếp, nhưng từ khi làm mẹ, chị muốn chuẩn bị những bữa cơm ngon lành, đầy đủ chất nên đã mày mò học nấu ăn. Nhờ vậy mà từ cậu bé kén ăn, con trai chị cũng như cả nhà đều rất mê cơm mẹ nấu.
Chị chia sẻ, cả nhà đều rất bận rộn với công việc và học hành, nên bữa tối luôn là khoảng thời gian quý giá nhất để các thành viên được quây quần, trò chuyện và chia sẻ với nhau. Vì vậy, dù đôi khi ông xã bận việc đi làm về muộn, gia đình vẫn cố gắng chờ để ăn tối cùng nhau.
Chị Hà thường lên thực đơn trước khoảng 3 ngày, hoặc nếu bận thì sẽ chuẩn bị cho cả tuần. Việc này giúp cân đối dinh dưỡng, tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí nguyên liệu. Sau đó, chị sẽ sơ chế sẵn nguyên liệu và chia thành từng bữa rồi bảo quản trong ngăn đông.
Khi nấu, chị Hà thường kết hợp các khâu hợp lý để tiết kiệm thời gian và sử dụng các thiết bị hỗ trợ như nồi chiên không dầu, nồi hầm, nồi cao tần, máy xay. Nhờ những bí quyết đó mà thường chị chỉ mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng để hoàn thành những bữa cơm "vạn người mê".
Cá lăng xào ớt chuông - Gà rang gừng - Su su luộc - Cơm hạt kê - Ổi
Cá cơm rán giòn - Cơm đậu gà - Đỗ luộc - Trứng gà luộc - Chuối ngự
Thịt xiên nướng ớt chuông - Trứng cuộn - Súp lơ xanh luộc - Thanh long trắng, kiwi xanh
Canh ngao nấu chua - Chả mực - Trứng rang - Dứa, dưa chuột chẻ
Cánh gà chiên bơ tỏi - Tim gà xào hành tím, cà rốt - Canh rau ngót thịt bằm - Thanh long đỏ
Bí ngòi nhồi tôm thịt hấp - Cồi sò điệp xào bơ tỏi - Canh súp lơ xanh, tôm thịt viên nấm - Kiwi xanh, vàng
Cải chíp sốt nấm hương, dầu hào - Canh bí đỏ, sườn non - Cá trắm kho - Mít
Bò hầm cà rốt, khoai tây - Mực xào dứa - Su su luộc - Bưởi da xanh
Cá chim sốt xì dầu - Ba chỉ kho dừa - Rau dền luộc - Chanh leo ngọt
Thịt bò ngâm chua ngọt - Bí ngô non xào tỏi - Canh mướp - Táo
Lạc rang tỏi ớt - Sườn xào chua ngọt - Rau muống luộc - Dứa
Đậu hà lan xào cà rốt, thịt bằm - Tép rang - Bí xanh luộc - Xoài, nho
Tôm chiên xù - Canh tôm nấu mướp, mồng tơi - Ruốc ức gà - Cam vàng, nho xanh
Canh chim bồ cầu hầm củ sen - Cá hồi sốt nướng - Bầu luộc - Cam vàng, việt quất
Thịt viên nấm sốt cà chua - Ruốc cá hồi - Canh thịt viên nấu bí - Nhãn
Cua rang me - Cua hấp - Trứng tráng thịt - Bắp cải luộc - Hồng da tre
Canh khoai mỡ sườn non - Gà xào nấm hương - Tôm rang - Lặc lè luộc - Chôm chôm
Thịt bò cuốn nấm kim châm - Trứng cuộn hành - Bầu, bí đỏ luộc - Dưa hấu, táo
Cá ba sa kho tộ - Vịt om sấu - Su hào luộc - Dưa lưới
Nem tôm thịt - Su su xào - Lạc rang - Nho xanh
Ngô chiên bơ - Cá hồi nướng - Salad ức gà - Canh ngô ngọt, bí xanh, cà rốt - Roi
Má đùi gà nướng lá hương thảo - Cá thu sốt cà chua - Canh ngao mồng tơi - Đu đủ
Ba chỉ xào cà chua - Salad ớt chuông - Canh cải ngọt - Kiwi vàng
Salad dưa chuột, bắp cải tím - Thịt gà xào ngô non - Ếch rang muối - Bí xanh, củ cải luộc - Táo
Canh cua mướp, mồng tơi - Trứng rán - Đậu sốt cà chua - Dưa hấu
Canh nấm đùi gà nấu mướp - Thịt kho trứng cút - Đậu tẩm hành - Quýt
Canh ốc chuối đậu - Nạc nọng sốt nướng - Dưa chuột chẻ - Lê
Sườn nướng - Nộm tôm thịt, dứa, dưa chuột - Su su luộc - Đào mỏ quạ
Bắp heo luộc - Canh cà ra nấu mướp, mồng tơi - Trứng xào cà chua - Ổi
Sườn rim - Tôm xào măng tây - Canh tôm mướp, mồng tơi - Kiwi vàng
-14/10/2025 14:12 PM (GMT+7)