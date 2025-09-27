Thực đơn cả tháng tiện lợi cho người lười nghĩ "tối nay ăn gì?"

Mỗi bữa cơm nhà chị Kiều Quỳnh Chi thường nấu cho 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Nhà đông người nên bữa cơm nào cũng tràn ngập tiếng cười, không khí quây quần của cả gia đình chính là khoảng thời gian chị Chi thấy hạnh phúc nhất trong ngày.

Chị Quỳnh Chi chia sẻ: "Cha mẹ thì bận đi làm, con thì bận đi học nên bữa cơm tối của gia đình là thời gian quý giá để các thành viên gắn kết và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần đơn giản nhưng chứa đủ tình cảm - tình yêu là cũng đủ tròn đầy và ấm áp rồi".

Thịt cuốn lá lốt - Bắp giò luộc - Trứng rán - Canh cải xanh nấu sườn - Cà pháo - Dưa chuột

Rau lang luộc - Nem thịt rán - Đỗ xào cật - Cá kho

Giả cầy - Thịt viên sốt cà chua - Củ cải nấu xương - Đỗ cove luộc

Thịt bắp giò luộc - Ngô xào thịt băm - Tôm rang - Lòng heo luộc - Rau muống luộc

Canh mồng tơi - Thịt rang cháy cạnh - Hoa thiên lý xào bò - Cá chiên giòn

Đậu phụ sốt cà chua - Bí băm nấu tôm - Dưa chua - Mắm tép chưng thịt - Cá chiên giòn

Thịt bò nấu sốt vang - Nem rán - Mũi heo luộc - Canh rau dền - Cà dầm

Chả ốc - Sườn xào chua ngọt - Thịt rán lá lốt - Canh cải sườn - Thanh long

Canh gân bò nấu dưa - Giá luộc - Sườn chua ngọt - Rau thơm

Măng xào bò - Đậu phụ luộc - Ếch chiên lá lốt - Cá hồi sốn g- Thịt luộc

Canh khoại sọ nấu vịt - Nem rán - Tôm rang - Ếch chiên giòn

Gan xào - Giá xào bò - Thịt chiên - Canh rau dền

Cá thu sốt cà chua - Canh bí nấu xương - Chả xương sông - Gà rang

Trứng cuộn - Canh cà tím - Mề xào lặc lè

Thịt xay rang ngô ngọt - Canh rau cải - Cá chiên - Táo

Cá kho sung - Canh cà tím - Vịt luộc - Củ quả luộc

Canh cá nấu chua - Nem rán - Rau sống các loại

Trứng rán lá mơ - Canh bí xương - Vịt luộc - Cà dầm

Móng giò nấu khoai sọ - Thịt ba chi chao riềng - Mắm tép trưng thịt - Chả

Cá nục kho gừng - Thịt trộn thính - Thịt viên sốt cà chua - Mũi heo luộc - Canh rau cải

Bò xào nấm - Thịt ba chỉ cháy cạnh - Rau muống luộc - Thịt luộc - Cà pháo

Sườn chua ngọt - Cá quả kho - Rau lang luộc - Thịt ba chỉ cháy cạnh

Gân bò nấu dưa - Tôm rang thịt - Canh rau cải - Rau sống các loại

Thịt kho tàu - Rau muống xào - Thịt luộc - Cá quả kho

Mắm tép chưng thịt - Giả cầy - Canh mồng tơi - Dưa chua - Cà pháo

Chân gà luộc - Tôm rang thịt - Canh cải nấu sụn - Thịt luộc - Cà pháo

Chả cá - Canh bí nấu xương - Lá lách - Thịt luộc - Mắm tép

Gà luộc - Trứng hàu rán - Nem rán - Rau sống

Chân gà chiên - Gà rán - Rau muống luộc