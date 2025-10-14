Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tạm ngưng các hoạt động tham quan tại Bảo tàng Côn Đảo

Sự kiện: Địa điểm du lịch hot 3 miền
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(NLĐO) - Bảo tàng Côn Đảo tạm ngưng đón khách tham quan để phục vụ công tác sửa chữa nhằm bảo tồn tốt hơn các giá trị di sản lịch sử nơi đây

Ngày 14-10, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hành thông báo chính thức về việc tạm ngưng các hoạt động tham quan tại Bảo tàng Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo). Theo đó, việc tạm ngưng bắt đầu từ 7 giờ ngày 20-10 và sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Du khách tham quan hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo

Du khách tham quan hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo

Cơ quan trên cho hay quyết định này được thực hiện căn cứ Quyết định ngày 27-5-2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) về việc phê duyệt dự án sửa chữa, trùng tu một số hạng mục tại Bảo tàng Côn Đảo; cùng thông báo ngày 3-10-2025 của Bảo tàng về việc khởi công, sủa chữa công trình.

Trong thời gian bảo tàng tạm dừng đón khách, du khách đến Đặc khu Côn Đảo vẫn có thể tham quan di tích Chuồng Cọp Pháp, một trong những điểm đến tiêu biểu, gắn liền với hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo. Đơn vị tổ chức sẽ bố trí hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn khách chuyển sang tham quan tại khu vực này.

Đại diện Bảo tàng cho biết việc sửa chữa lần này nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời nâng cấp không gian trưng bày, bảo quản hiện vật và cải thiện trải nghiệm của khách tham quan trong thời gian tới.

Hiking Lò Vôi Côn Đảo hành trình chinh phục 'ban công trời' giữa biển khơi
Hiking Lò Vôi Côn Đảo hành trình chinh phục 'ban công trời' giữa biển khơi

Không chỉ có biển xanh cát trắng, Côn Đảo còn níu chân du khách bởi núi Lò Vôi điểm trekking mới mẻ với tầm nhìn ôm trọn vịnh Côn Sơn và thị trấn từ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tin, ảnh: Ngọc Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2025 08:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Địa điểm du lịch hot 3 miền Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN