Ngày 14-10, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hành thông báo chính thức về việc tạm ngưng các hoạt động tham quan tại Bảo tàng Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo). Theo đó, việc tạm ngưng bắt đầu từ 7 giờ ngày 20-10 và sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Du khách tham quan hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo

Cơ quan trên cho hay quyết định này được thực hiện căn cứ Quyết định ngày 27-5-2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) về việc phê duyệt dự án sửa chữa, trùng tu một số hạng mục tại Bảo tàng Côn Đảo; cùng thông báo ngày 3-10-2025 của Bảo tàng về việc khởi công, sủa chữa công trình.

Trong thời gian bảo tàng tạm dừng đón khách, du khách đến Đặc khu Côn Đảo vẫn có thể tham quan di tích Chuồng Cọp Pháp, một trong những điểm đến tiêu biểu, gắn liền với hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo. Đơn vị tổ chức sẽ bố trí hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn khách chuyển sang tham quan tại khu vực này.

Đại diện Bảo tàng cho biết việc sửa chữa lần này nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời nâng cấp không gian trưng bày, bảo quản hiện vật và cải thiện trải nghiệm của khách tham quan trong thời gian tới.