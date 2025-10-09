Những mâm cơm bình dị, ấm cúng khiến ai đi xa cũng nhớ nhà
Không cần cao lương mỹ vị, cơm nhà đôi khi chỉ là dăm ba món giản dị mà thấm đẫm yêu thương là đủ khiến mỗi người thấy ấm lòng.
Chị Lan Anh (Hà Nội) chia sẻ, dù có đi qua bao nhiêu quán xá, nếm thử đủ vị ngon sơn hào hải vị, thì ai cũng cảm thấy bữa cơm nhà là ngon nhất. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ là bát canh rau, đĩa trứng rán vàng ruộm, dăm ba món giản dị mà thấm đẫm yêu thương là đủ ấm lòng.
Cơm nhà không chỉ là bữa ăn, mà là hương vị nuôi lớn mỗi người hằng ngày. Gia đình là cảm giác an toàn, nới chốn để trở về, là sợi dây kết nối các thành viên.
Gia đình chị Lan Anh sống ở thành phố, công việc bận rộn nhưng chị vẫn duy trì cả nhà cùng nhau ăn sáng rồi mới đi học, đi làm. Sau một ngày dài, cả gia đình lại quây quần bên nhau vào bữa tối. Bởi vậy, bên mâm cơm luôn tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, những câu chuyện không dứt. Hạnh phúc đơn giản, bình dị mà đáng quý vô cùng.
Măng lay luộc - Bí xào tôm - Lạp sườn - Thịt lợn đen rang cháy cạnh - Dưa chuột
Gà nướng - Bí xào thịt lợn đen - Đậu bắp luộc - Trứng ốp - Vải
Nem tôm - Thịt kho trứng - Rau lang luộc - Nem chua - Thanh long
Tôm nướng - Thịt kho - Rau muống luộc - Mận
Sườn rim - Nem tôm - Rau muống luộc - Xoài, chuối
Gà ủ muối - Cá nướng - Bí xào tôm - Dưa chuột, dứa
Nem thịt - Gà xiên nướng - Bánh bao - Rau muống luộc - Thanh long
Cá song hấp xì dầu - Tôm hấp - Sườn rán - Mướp đắng ruốc - Đậu phụ - Mận, mít
Gà xiên nướng - Cá rô nướng - Tôm nấu bầu - Mận
Lườn cá hồi xốt chua ngọt - Thịt kho trám - Canh tôm bầu - Nem chua rán - Dưa chuột, vải
Nem thịt - Thịt rang tiêu - Rau muống luộc - Dứa, dưa chuột
Gà xáo - Thịt kho trám - Bì bò bóp thính - Tôm rang lá chanh - Dưa chuột, dứa
Trứng rán lá ngải - Lạp sườn - Rau luộc - Dưa chuột, mận
Cá thu rim - Thịt nướng - Rau dền luộc - Canh bí xanh - Vải, dứa, ổi
Sườn rim - Thịt nướng - Xúc xích - Thịt rang mắm tép - Bí xanh luộc - Xoài
Bò kho - Canh mồng tơi - Lươn om chuối đậu - Quýt
Thịt nướng - Sườn rán - Canh mồng tơi - Xoài
Cá nướng - Trứng xốt chua ngọt - Thịt rang mắm tép - Rau ngót - Dứa, mít
Cá nướng - Thịt rang - Thịt băm - Canh bí - Xoài, dưa hấu
Thịt rang - Bì bò bóp thính - Rau ngót - Xoài
Mực hấp - Cá kho - Rau luộc - Dưa lưới
Nem tôm - Sườn rim - Rau muống luộc - Xoài, chuối
Cá kho - Nem rán - Ngao hấp - Rau muống - Mồng tơi nấu ngao - Mận
Tự mang cơm trưa ăn tại văn phòng là lựa chọn của nhiều người để tiết kiệm thời gian nghỉ trưa và có suất ăn đảm bảo, hợp khẩu vị.
