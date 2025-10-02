Thực đơn cơm tối vừa ngon vừa bổ dưỡng

Móng giò kho tàu

Móng giò làm sạch, chặt khúc vừa ăn, chần qua nước sôi với gừng và rượu nấu ăn để khử mùi. Thắng đường cho lên màu cánh gián, cho móng giò vào đảo đều, thêm hoa hồi, quế, gừng, tỏi. Trút nước nóng ngập mặt, nêm nước tương, nước mắm, kho lửa vừa khoảng 1 tiếng đến khi mềm. Nêm lại cho vừa miệng, rắc hành lá, dùng nóng với cơm trắng.

Canh bí đao rong biển trứng

Bí đao gọt vỏ, cắt lát mỏng. Trứng đánh tan, chiên sơ rồi cắt nhỏ. Nấu nước sôi, cho bí đao vào, nấu đến khi trong. Thêm trứng và rong biển, nêm muối vừa ăn, đun sôi lại là xong.

Đậu nành Nhật xào

Đậu nành Nhật tách vỏ, rửa sạch. Cho dầu vào chảo, xào sơ, thêm chút nước cho đậu chín mềm. Nêm muối, đảo đều đến khi cạn là có thể dùng.

Lòng heo xào măng

Lòng già rửa sạch bằng muối hoặc bột, chần nước sôi, thái miếng. Măng ngâm mềm, cắt nhỏ. Phi thơm tỏi, ớt, cho lòng và măng vào xào. Nêm muối, nước tương, rượu nấu ăn, đảo đều cho thấm rồi tắt bếp.