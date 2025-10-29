Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thời tiết lành lạnh mà có con gà nướng muối ớt cay the thấm vị, phần da giòn, thịt mềm thơm ngọt lịm, chấm với sốt chấm "thần thánh" thì còn gì bằng.

Thịt gà nướng áp dụng công thức này ăn cả con vẫn thòm thèm - 1

Nguyên liệu:

- 1 con gà ta

- Công thức sốt muối ớt: 1 thìa nước mắm + 1 thìa muối hạt to + 1 thìa dầu màu điều + 2 thìa mật ong + Bột ngọt + 1/2 thìa cà phê tiêu + 4 trái ớt cay giã nhuyễn + Hành khô, tỏi, sả xay nhuyễn vắt lấy nước.

Cách làm:

Trộn đều hỗn hợp sốt muối ớt, ướp gà trong khoảng 3 tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh.

Nướng 170 độ trong 30-40 phút, tùy gà to hay nhỏ. Trong lúc nướng, những chỗ hay bị cháy như cánh, đùi nên dùng giấy bạc bọc lại.

Sốt muối ớt quết lên ngô nướng 180 độ trong 7-10 phút cũng siêu ngon.

Công thức nước chấm thần thánh: 110g đường&nbsp;+ 16g mì chính + 36g muối tinh + 15g ớt cây + 5g ớt xiêm + 100g sữa đặc + 100g nước cốt chanh + 5 lá chanh bỏ phần cuộng. Xay nhỏ tất cả nguyên liệu, cất tủ lạnh dùng dần.

Thịt gà chín vàng giòn bên ngoài, mềm mọng bên trong. Chấm cùng nước chấm "thần thánh" ngon khó cưỡng.

