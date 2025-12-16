Check in 'cạn pin' với bó hoa ở Đà Lạt nặng 10 tấn, to nhất Việt Nam

Ngày 14/12, tại Vườn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một bó hoa có kích thước lớn nhất đã được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Bó hoa khổng lồ được đặt ngay tại trung tâm Đà Lạt phục vụ du khách, người dân tới chiêm ngưỡng miễn phí.

Theo đó, bó hoa này có chiều dài 12,5 mét, đường kính mặt bó 8 mét, đường kính phần cuối 2 mét, với tổng trọng lượng ước tính khoảng 10 tấn. Hơn 30.000 cành hoa tươi, tuyển chọn từ 108 giống hoa khác nhau có nguồn gốc từ Đà Lạt được đan kết công phu, hài hòa, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn và độc đáo.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings trao xác nhận đạt Kỷ lục Việt Nam cho DaLat Hasfarm.

Công trình được thực hiện bởi hơn 150 nghệ nhân, kỹ thuật viên và nhân viên Dalat Hasfarm, làm việc liên tục trong hơn 24 giờ.

Để chuẩn bị cho công trình quy mô này, trong hơn 3 tháng qua, Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm đã nghiên cứu, phác thảo ý tưởng, chọn giống hoa phù hợp, bố trí phụ kiện cắm hoa và thiết kế kết cấu khung bảo đảm an toàn, hài hòa cảnh quan, thân thiện môi trường.

Là dịp để quảng bá, tôn vinh hoa và nghề trồng hoa, niềm tự hào của mảnh đất và con người Đà Lạt - Lâm Đồng.

Con số 108 mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho sự hài hòa của vũ trụ và nguồn năng lượng sống, giống như vai trò của mặt trời đối với sự sinh trưởng của cây hoa. Từ ý tưởng đó, bó hoa không chỉ hướng tới kỷ lục về kích thước mà còn kể câu chuyện về sự hợp lực, sáng tạo và niềm tự hào hoa tươi Việt Nam.

Rực rỡ sắc hoa tại xứ sở ngàn hoa.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, công trình nghệ thuật đặc biệt này sẽ góp phần làm phong phú không gian văn hóa - du lịch của địa phương, khẳng định thương hiệu Đà Lạt - Xứ sở ngàn hoa, tạo nên những dấu ấn đặc sắc, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Đây là một kỳ tích mang dấu ấn hoa Việt; đồng thời, khẳng định vị thế Đà Lạt là xứ sở Hoa bậc nhất Đông Nam Á.

Đông đảo người dân và du khách đến ngắm bông hoa vừa được xác lập Kỷ lục, bó hoa sẽ được trưng bày đến hết ngày 16/12.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Việc tạo dựng bó hoa tươi Đà Lạt xác lập kỷ lục Việt Nam này không chỉ góp phần hình thành một sản phẩm du lịch mới phục vụ nhân dân và du khách, mà còn là dịp để quảng bá, tôn vinh hoa và nghề trồng hoa, niềm tự hào của mảnh đất và con người Đà Lạt - Lâm Đồng.

Bó hoa được trưng bày không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của tình yêu thiên nhiên, và là món quà đặc biệt mà Lâm Đồng gửi tới du khách gần xa.