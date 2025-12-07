Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Gà nướng với thứ này đặc biệt thơm ngon, càng ăn càng cuốn

Sự kiện: Món ngon từ gà

Có rất nhiều công thức nướng gà ngon và hấp dẫn. Gà nướng sữa chua mang đến hương vị hấp dẫn và hoàn toàn khác biệt, ai ăn thử cũng nhớ mãi.

Nguyên liệu:

- 1/2 con gà

- 1 hộp sữa chua không đường

- Hành băm, tiêu hạt

- 1 thìa dầu hào

- 2 thìa dầu ăn

Cách làm:

Ướp gà với toàn bộ nguyên liệu trong khoảng 30 phút cho thấm vị.

Nướng ở mức nhiệt 180°C trong 40 phút.

Sau 20 phút, lật trở gà để da&nbsp;vàng giòn đều hai mặt.

Thành phẩm:

Gà chín mềm, da vàng óng đẹp mắt, thơm phức mùi sữa chua, vị béo ngậy, đậm đà.

Theo Hương Phạm

Nguồn: [Link nguồn]

07/12/2025 10:50 AM (GMT+7)
