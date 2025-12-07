Gà nướng với thứ này đặc biệt thơm ngon, càng ăn càng cuốn

Nguyên liệu:

- 1/2 con gà

- 1 hộp sữa chua không đường

- Hành băm, tiêu hạt

- 1 thìa dầu hào

- 2 thìa dầu ăn

Cách làm:

Ướp gà với toàn bộ nguyên liệu trong khoảng 30 phút cho thấm vị.

Nướng ở mức nhiệt 180°C trong 40 phút.

Sau 20 phút, lật trở gà để da vàng giòn đều hai mặt.

Thành phẩm:

Gà chín mềm, da vàng óng đẹp mắt, thơm phức mùi sữa chua, vị béo ngậy, đậm đà.