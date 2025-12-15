Loại thịt giàu sắt hơn thịt gà và cá, nhiều protein hơn thịt heo, bổ dưỡng, tốt xương, làm món này già trẻ đều mê

Loại thịt này có chứa hàm lượng sắt cao hơn thịt gà hoặc cá: Thịt bò. Ngoài ra, loại thịt này thường chứa hàm lượng protein cao hơn so với thịt heo.

Đặc biệt, thịt bò cung cấp nhiều axit amin thiết yếu như leucine, isoleucine và valine, rất quan trọng cho việc xây dựng và phục hồi cơ bắp.

Loại thịt này cũng thường có hàm lượng chất béo bão hòa cao hơn thịt heo, đặc biệt là ở các phần thịt có nhiều mỡ.

Thịt bò có thể chế biến bằng nhiều cách khác nhau như: nướng, bít tết, hấp, xào... Các món ăn từ thịt bò rất đa dạng, trong đó có món nui xào thịt bò. Dân Việt giới thiệu cách nấu món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- 300g nui

- 250g thăn bò

- 1 nắm cải chíp

-1 củ cà rốt

- 1 củ hành tây

- Hành lá, rau mùi, ớt sừng

* Hỗn hợp sốt:

- 2 thìa dầu hào

- 2 thìa nước tương

- 1 thìa hạt nêm

- 1 thìa tương ớt

- 1 thìa tương cà

- 1 xíu tiêu

Nui luộc chín, xả qua nước lạnh. Trộn đều 1 thìa dầu mè để không bị dính

Cách làm:

* Ướp bò:

- Bò thái mỏng vừa ăn, ướp với: 1 xíu dầu hào, hạt nêm, dầu ăn và bột bắp. Để 10–15 phút cho thịt mềm.

*Sơ chế và luộc nui:

- Rau củ thái sợi vừa ăn.

- Đun nước sôi, cho 1 xíu muối + dầu ăn, cho nui vào luộc 10–12 phút.

- Vớt ra xả nước lạnh, trộn 1 thìa dầu mè để nui không bị dính.

* Xào nui:

- Phi thơm tỏi, cho bò vào xào nhanh tay trên lửa lớn, bò vừa chín thì trút ra đĩa.

- Dùng lại chảo, cho rau củ vào xào sơ.

- Cho nui vào, đổ toàn bộ hỗn hợp sốt, đảo đều cho thấm gia vị

- Cuối cùng cho bò, hành lá, rau mùi và ớt sừng thái sợi vào đảo nhanh rồi tắt bếp.

Nui, rau củ xào sơ cho thấm sốt… rồi cho bò vào.

* Thành phẩm:

- Nui mềm tơi – bò ngọt, không dai – sốt đậm đà vừa miệng.

Thêm hành ngò + chút ớt sừng thái sợi, xào nhanh tay, tắt bếp

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này thành món ăn ngon!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Mùi Oải Hương thực hiện