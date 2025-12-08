Phần thịt gà cực tốt nhưng ít người thích ăn, làm món này bao nhiêu cũng hết

Nguyên liệu:

- Ức gà

- 2 quả trứng gà

- Bột chiên giòn

- Bột chiên xù

- 2 quả chanh dây

- Gia vị: hạt nêm, dầu ăn, tương cà, tương ớt, muối, đường.

Cách làm:

Ức gà rửa sạch, thái sợi dài, ướp với hạt nêm khoảng 20 phút cho thấm.

Trộn đều 1 quả trứng với bột chiên giòn. Nhúng thịt gà vào bát hỗn hợp này.

Lăn qua bột chiên xù.

Chiên ngập dầu. Lưu ý chỉ chiên sơ rồi vớt ra để ráo dầu.

Đánh tan trứng gà, nhúng miếng gà chiên sơ vào trứng rồi lăn qua bột chiên giòn và chiên lại lần 2.

Làm xốt chanh dây:

Bổ đôi chanh dây lấy phần ruột bên trong.

Làm nóng chảo, cho chanh dây vào, nêm chút đường, muối để cân bằng vị chua ngọt. Đun đến khi xốt sệt lại, có thể vớt bỏ bớt hạt chanh dây hoặc để vậy cũng được.

Rưới nước xốt lên gà hoặc dùng để chấm cũng rất thơm, ngon.