Loại rau mùa đông tươi mát, giúp dưỡng ẩm cho da khô, bổ máu, tăng cường miễn dịch, nấu canh rất thơm

Mùa đông mang đến nhiệt độ thấp hơn. Thời tiết lạnh và khô khiến đây là mùa cao điểm của bệnh cúm, vì vậy ngoài việc giữ ấm, điều quan trọng là phải ăn nhiều thực phẩm theo mùa giúp làm ẩm phổi và giảm ho.

Một loại rau nhất định bạn phải thử là cải xoong.

Cải xoong là một loại rau thơm sống dưới nước. Nó có mùi thơm tự nhiên và kết cấu giòn, mềm. Cải xoong giòn, mềm và ngọt, có thể được chế biến trong nhiều món ăn khác nhau.

Toàn bộ cây đều có thể được sử dụng làm thuốc, có các đặc tính giúp thanh lọc phổi, làm mát máu, lợi tiểu và giải độc. Nó còn được mệnh danh là loại rau "long đờm" trong mùa đông, có thể giải độc, làm ẩm phổi, giúp ngủ ngon và giảm ho.

Tóm lại, đây là loại rau mùa đông, có mùi thơm đặc trưng, ​​​​tươi mát và dưỡng ẩm. Mọi người thường thích xào cải xoong nhưng nấu canh cũng rất ngon. Dưới đây là một công thức nấu cải xoong đơn giản, bổ dưỡng và ngon miệng. Đừng bỏ lỡ!

Món ngon mỗi ngày: Canh cải xoong trứng

Nguyên liệu: Rau cải xoong, trứng muối, trứng tươi, gừng và tỏi. (Bạn có thể thêm một ít thịt nạc nếu thích).

Cách làm:

- Chọn những cây cải xoong non, rửa sạch và để riêng.

- Đun sôi nước trong nồi, sau đó chần rau cải xoong.

- Chần sơ rau cải xoong, sau đó vớt ra để ráo và để riêng.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho trứng vào và chiên đến khi vàng đều cả hai mặt. Vớt trứng ra khỏi chảo và để riêng. Cho gừng, tỏi và trứng muối vào chảo, đảo đều cho thơm.

- Cho trứng chiên vào và nấu cùng. Đun sôi trên lửa lớn cho đến khi súp chuyển sang màu trắng. Cho rau cải xoong vào và đun sôi.

- Khi tất cả các nguyên liệu đã được nấu chín kỹ, thêm một chút tiêu để làm ấm cơ thể và giải nhiệt.

- Thêm chút muối và nước dùng gà cho vừa ăn để tăng hương vị, khuấy đều và dùng.

Món canh cải xoong đơn giản kiểu nhà làm này đã sẵn sàng! Cải xoong được chế biến theo cách này có màu xanh tươi bắt mắt và hương thơm độc đáo, sảng khoái.

Nó giòn và mềm, bổ dưỡng và ngon miệng, đồng thời giúp dưỡng ẩm cho vùng da khô. Cải xoong rất tốt cho phổi, và ăn nhiều cải xoong hơn trong mùa đông khô hanh rất có lợi cho sức khỏe.

Nó dưỡng ẩm cho phổi, giảm khô, thanh nhiệt, giải độc, giảm ho và giảm đờm – rất tốt cho sức khỏe của bạn!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Nên nhặt kỹ rau cải xoong để loại bỏ phần già, lá héo, phần dập nát để có được món ăn giòn và thanh mát khi ăn.

- Thêm trứng muối chiên và trứng tươi vào nước dùng sẽ làm cho món súp ngọt và ngon hơn. Nếu có nước dùng, bạn có thể thêm một ít nước dùng để món súp thêm đậm đà.

- Bạn cũng có thể thêm một ít thịt nạc và tôm vào súp để món ăn thêm ngon và bổ dưỡng.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!